Los grupos con conciertos cancelados en los chiringuitos de Vigo comienzan a reprogramar su agenda

Los artistas se ven obligados a buscarse la vida para seguir tocando. El móvil ha empezado a sonar para agendar nuevas actuaciones tras no encontrar una solución por el momento a los conciertos cancelados en los chiringuitos de Vigo. Han llamado desde fuera de Vigo donde sí que se están celebrando conciertos, pero también han recibido alguna oferta para quedarse en la ciudad. En una situación llena de incertidumbre y con el verano avanzando los grupos se están impacientando por la falta de una solución.

Gago, que junto con Mario forman el grupo Mala Herba, cree que «no hay nada que hacer este año». Da por perdidos los 7 bolos que tenían programados y dice que ya le han empezado a llamar de «un montón de sitios». Los chiringuitos de fuera de Vigo aprovechan estas cancelaciones para enriquecer sus carteles y atraer así a un nuevo público a sus establecimientos.

Aunque Mala Herba siga teniendo actuaciones Gago lamenta perder los conciertos planeados: «Nos mola tocar en Vigo por la comodidad, estás en casa». Además, actuar en Vigo implica que su madre pueda acercarse e ir a verles tocar. Reconoce que «lo peor se lo llevan los Chiringuitos que perdieron pasta y van a tener que echar a gente».

Los 5 del Titanic se lamentan por «la complejidad para hacer una actuación sin ánimo de lucro». Ellos no creen ser los más perjudicados al tocar por hobby, pero afirman que tienen compañeros que han sufrido la cancelación de «20 bolos». Reconocen que a esos colegas sí que les repercute notoriamente ya que es «una parte importante de su año».

Sin salir de Vigo

Algunos locales del Casco Vello, sabedores del éxito de las actuaciones en directo para generar ambiente, han apostado por los grupos locales para animar la previa de la final del Mundial este domingo. Un nuevo espacio para mantener con vida los conciertos de grupos locales en la ciudad frente a la prohibición de las actuaciones en los quioscos de playa. Los grupos se adaptan a un nuevo contexto mientras tanto los propietarios de los chiringuitos siguen temiendo tener que despedir a gente al tener una menor afluencia al no haber conciertos.