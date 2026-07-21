La falta de lluvias sigue haciendo mella en los embalses de Vigo y área: los niveles de ocupación continúan a la baja

Como era esperable, con un mes de julio en el que la lluvia no ha hecho acto de presencia, las reservas de las que disponen los embalses que abastecen a Vigo y distintos concellos del área metropolitana han vuelto a caer otra semana más, según refleja el boletín hidrológico actualizado por la Consellería de Medio Ambiente con datos de este lunes. La situación es similar en las tres presas de las que dependen la ciudad olívica y los municipios de su entorno.

Así, los datos publicados por Augas de Galicia reflejan, por ejemplo, que el embalse de Eiras, el de mayor capacidad, resiste por encima del 80% de ocupación tras una caída de algo más de tres puntos porcentuales, una disminución similar a la de la semana anterior.

Por su parte, en Zamáns se ha pasado de rebasar el 76% en la segunda semana del mes a situarse ligeramente por debajo del 75%, mientras que el embalse de Baíña, del que depende el Concello de Baiona, aguanta por encima de la mitad de sus posibilidades, situándose este lunes en un 52,59%, según los datos oficiales divulgados por Medio Ambiente.

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La situación de los embalses llevó al Concello de Vigo a principios de mes a declarar la situación de prealerta por sequía, cerrando las duchas de las playas y prohibiendo baldeos o llenado de piscinas. Además, lanzó una serie de recomendaciones a la ciudadanía para hacer un uso responsable del agua. Además, ha insistido a la Xunta en la necesidad de plantearse la construcción de una nueva presa para garantizar un mayor almacenamiento y eliminar los riesgos de sequía.