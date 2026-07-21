La Diputación de Pontevedra reivindica su aportación «decisiva» al Vigo Vertical: lista la remodelación de Pintor Colmeiro

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, visitó este martes la rúa Pintor Colmeiro en Vigo para examinar el resultado de la humanización efectuada por el Concello y que fue financiada en un 68% por la institución provincial, que desembolsó 1,9 millones. La obra está ya rematada y pendiente, únicamente, de la apertura al público de las cuatro rampas mecánicas instaladas.

Y es que incluir esta calle dentro del programa Vigo Vertical era otro de los objetivos que se buscaba. «Se mejora la accesibilidad para los vecinos, especialmente las personas mayores y para aquellos que busquen desplazarse al centro de salud», destacó tras su visita Luisa Sánchez, poniendo en valor también la renovación integral de la calle, las nuevas redes de saneamiento y abastecimiento, iluminación pública, mobiliario urbano y pavimento. Los trabajos se iniciaron en agosto de 2025.

«La Diputación es ahora una administración decisiva en la transformación de Vigo», puso en valor Luisa Sánchez, recordando que los fondos destinados a Pintor Colmeiro proceden de los 6,2 millones rescatados a su llegada al gobierno provincial hace algo más de dos años. La vicepresidenta de la Diputación destacó que esta es la quinta obra que finaliza en Vigo en el presente mandato tras las ejecutadas en Clara Campoamor, pabellón de As Travesas, parque Nelson Mandela o campo de As Relfas.

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Sánchez recordó que el Concello sigue sin contestar al requerimiento emitido para prorrogar la vigencia del parque de la Finca Matías, al convenio para humanizar Rosalía de Castro y sobre qué nuevos proyectos se pueden cofinanciar.