Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impuesto Patrimonio GaliciaEspaña, campeona del MundoCondenado agredir compañero hijoDiscaminoManu Fernández
instagramlinkedin

Política

La Diputación de Pontevedra reivindica su aportación «decisiva» al Vigo Vertical: lista la remodelación de Pintor Colmeiro

La vicepresidenta, Luisa Sánchez, recuerda que la aportación provincial cubrió el 68% del presupuesto de la obra

Luisa Sánchez conversa con dos vecinos en su visita a la rúa Pintor Colmeiro.

Luisa Sánchez conversa con dos vecinos en su visita a la rúa Pintor Colmeiro.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, visitó este martes la rúa Pintor Colmeiro en Vigo para examinar el resultado de la humanización efectuada por el Concello y que fue financiada en un 68% por la institución provincial, que desembolsó 1,9 millones. La obra está ya rematada y pendiente, únicamente, de la apertura al público de las cuatro rampas mecánicas instaladas.

Y es que incluir esta calle dentro del programa Vigo Vertical era otro de los objetivos que se buscaba. «Se mejora la accesibilidad para los vecinos, especialmente las personas mayores y para aquellos que busquen desplazarse al centro de salud», destacó tras su visita Luisa Sánchez, poniendo en valor también la renovación integral de la calle, las nuevas redes de saneamiento y abastecimiento, iluminación pública, mobiliario urbano y pavimento. Los trabajos se iniciaron en agosto de 2025.

«La Diputación es ahora una administración decisiva en la transformación de Vigo», puso en valor Luisa Sánchez, recordando que los fondos destinados a Pintor Colmeiro proceden de los 6,2 millones rescatados a su llegada al gobierno provincial hace algo más de dos años. La vicepresidenta de la Diputación destacó que esta es la quinta obra que finaliza en Vigo en el presente mandato tras las ejecutadas en Clara Campoamor, pabellón de As Travesas, parque Nelson Mandela o campo de As Relfas.

Noticias relacionadas

Sánchez recordó que el Concello sigue sin contestar al requerimiento emitido para prorrogar la vigencia del parque de la Finca Matías, al convenio para humanizar Rosalía de Castro y sobre qué nuevos proyectos se pueden cofinanciar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Concello «encaja» el «Vigo Arena» en Teis: así es la propuesta de vanguardia que colocará la ciudad en el mapa de los grandes conciertos
  2. El «Vigo Arena», llamado a saldar una deuda histórica: la ciudad olívica es la única gran urbe española sin un recinto cubierto para eventos multitudinarios
  3. Un centenar de personas conforman la batida más multitudinaria para encontrar a María Pereira
  4. La Panificadora de Vigo creará jurisprudencia nacional
  5. Tus heces por la ciencia: El Galicia Sur pide colaboración ciudadana para crear el primer observatorio de microbiota
  6. Cancelado el festival de este sábado en el Museo do Mar en Vigo por «deficiencias» en la documentación entregada
  7. Vigo acelera su proyecto para convertir las Cíes en geoparque de la Unesco y avisa: «Después seremos Patrimonio de la Humanidad»
  8. Una boda con Obi-Wan Kenobi, Xena y dinosaurios hinchables

La Diputación de Pontevedra reivindica su aportación «decisiva» al Vigo Vertical: lista la remodelación de Pintor Colmeiro

La Diputación de Pontevedra reivindica su aportación «decisiva» al Vigo Vertical: lista la remodelación de Pintor Colmeiro

El Concello de Vigo potencia su patrimonio cultural: adquiere una obra de la pintora Berta Cáccamo

El Concello de Vigo potencia su patrimonio cultural: adquiere una obra de la pintora Berta Cáccamo

Una joya del Camino entra en la biblioteca del Centro Teológico de Vigo

La inspiradora aventura del niño Izan Castro en el Camino de Santiago con DisCamino

La inspiradora aventura del niño Izan Castro en el Camino de Santiago con DisCamino

La norma «vintage» de Vigo que «obliga» a todos los conductores a llevar cinta métrica en la guantera

Un día de espera y una cola que da la vuelta al auditorio de Castrelos para hacerse con una entrada para Chayanne

Un día de espera y una cola que da la vuelta al auditorio de Castrelos para hacerse con una entrada para Chayanne

Rodeo hasta Sárdoma o «pateada» a Gran Vía: las obras en A Salgueira alejan el autobús de Vitrasa

Rodeo hasta Sárdoma o «pateada» a Gran Vía: las obras en A Salgueira alejan el autobús de Vitrasa

Cesiones de desarrollos privados y expropiaciones, armas clave para exprimir en Vigo la potencialidad del nuevo PXOM

Cesiones de desarrollos privados y expropiaciones, armas clave para exprimir en Vigo la potencialidad del nuevo PXOM
Tracking Pixel Contents