Desalojan uno de los narcopisos con mayor actividad en Vigo: entraban 40 personas al día a consumir y comprar heroína

El segundo piso del edificio número 24 de la calle Brasil llevaba tiempo okupado. Concretamente, allí residían entre nueve y doce inquilinos irregulares. Varios de ellos habían pasado ya por varios distintos inmuebles de la zona, como la antigua guardería Dumbo. El problema, más allá de que la vivienda de la calle Brasil estuviera okupada, era que se trataba de uno de los narcopisos con mayor actividad de toda la ciudad. Hasta el pasado martes. El propietario decidió contratar a la empresa Desokupa 24 horas para recuperar la vivienda. Cuando se presentaron en el inmueble, los okupas no opusieron resistencia alguna y fueron desalojados. Para evitar que volviesen a entrar, se cambió la cerradura y se instaló una alarma con videovigilancia.

De esta forma, vecinos y comerciantes de la zona respiran aliviados. Y es que la situación generaba un importante malestar. Hay que tener en cuenta que, según fuentes conocedoras del caso, en el narcopiso entraban a diario unas cuarenta personas a consumir o comprar heroína. "Subían y bajaban prácticamente a todas horas. Para nosotros era una situación delicada, porque somos una panadería, y podían generar problemas de insalubridad. Había montada una movida tremenda", asegura Nieves Alonso, dueña de la histórica panadería Casablanca, ubicada en el bajo del edificio donde estaba el narcopiso.

Tanto este negocio como otros de la zona, entre los que se encuentran bares y diversos tipos de comercios, celebran el fin de esta situación, especialmente por la inseguridad y la mala imagen que provocaba en la calle Brasil, muy transitada al estar cercana a Urzáiz, Pizarro y Vázquez Varela, enclaves muy residenciales y comerciales.

Basura acumulada en la entrada de la narcovivienda de la calle Brasil. / FdV

El propietario había puesto una denuncia para hacer constar la okupación. Sin embargo, visto que la situación se hizo cada vez más insostenible, decidió contratar a la empresa de desokupación, que cobra desde 3.000 euros por el desalojo exprés de un piso. Hay que tener en cuenta que esa narcovivienda había pasado previamente por varias manos. Conforme se iban unos okupas entraban otros y continuaban con el negocio de la compraventa de heroína. Ahora, tras la recuperación de la vivienda, que ya se ha puesto en manos de su propietario, ese episodio queda cerrado.

Vigo ha visto cómo en los últimos años ha crecido considerablemente la compraventa y, consecuentemente, el consumo de drogas en la ciudad. Esto ha provocado la aparición de numerosos narcopisos donde se ejerce el trapicheo. Según datos del Gobierno, desde el año 2025, se han desmantelado más de una veintena .