El Concello de Vigo potencia su patrimonio cultural: adquiere una obra de la pintora Berta Cáccamo

El Concello de Vigo sigue dando pasos para potenciar sus espacios culturales, en este caso la Colección Municipal de Arte Galega (CMAG), que ocupa la primera planta de la Casa das Artes. La junta de gobierno local aprobó la adquisición de la obra «Talismanta», de Berta Cáccamo, «una artista de primera magnitud», subrayó el alcalde, Abel Caballero. El desembolso realizado por el consistorio asciende a 25.000 euros y el objetivo es que el cuadro forme parte de esa selección de 69 creaciones de pintura y escultura de distintos artistas relevantes desde la década de los 40 del siglo pasado.

Otro de los asuntos que se desbloqueó en la útima reunión de la junta de gobierno fue la prórroga durante otro año del contrato de atención domiciliaria a la infancia, el conocido como programa Canguros, al que el Concello destina 187.000 euros este ejercicio. «Buscamos apoyar a mujeres con escasos recursos y sin apoyo familiar que necesiten cuidado de sus hijos para así incorporarse al mundo laboral o seguir potenciando su formación. Las ayudamos a afrontar situaciones de emergencia», explicó Caballero.

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Asimismo, también se dio validez al convenio con la asociación DOA de salud mental, con una vigencia de cuatro años que supondrá un compromiso económico por parte del Concello durante ese período de 40.000 euros. La intención es contribuir a desarrollar los talleres que imparten.