El Concello de Vigo compra dos parcelas en Alcabre junto al Museo del Mar: «Queremos una mejor accesibilidad junto a la playa»

Además de la aprobación de los presupuestoa para 2027, el pleno del Consorcio de la Zona Franca de Vigo abordó un asunto relacionado con una solicitud del Concello de Vigo para mejorar la accesibilidad y las dotaciones públicas en la parroquia de Alcabre, junto al Museo del Mar.

Según trasladó el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, tras la sesión, el pleno dio luz verde a la venta directa al consistorio de dos parcelas situadas en el camino Borralleiro, que tienen una superficie de 2.107 y 586 metros cuadrados, por lo que el espacio que adquirirá el Concello roza los 2.700 metros cuadrados.

«Se trata de una superficie muy importante y lo que buscamos es mejorar la accesibilidad, pero también las dotaciones destinadas a uso público junto a la playa de O Cocho. Queremos eliminar los excesos que se están haciendo durante el verano y hacer una nueva parcela para facilitar todo lo relacionado con las playas», explicó el regidor vigués.

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El presupuesto que tiene reservado el Concello para la compra de las parcelas es de 80.809 euros.