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Una cola virtual de 12.000 personas para las primeras 500 entradas 'online' del concierto de Chayanne en Castrelos

Medio centenar de personas ya guardaba la cola presencial ante las taquillas del auditorio este lunes por la tarde

Cola ayer ante las taquillas de Castrelos para adquirir las entradas del concierto de Chayanne.

Cola ayer ante las taquillas de Castrelos para adquirir las entradas del concierto de Chayanne. / FdV

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P. P. D.

Nueve de mañana. Abren las taquillas en dos escenarios diferentes: Castrelos y la red. Miles de personas aspiran a hacerse con entradas para el concierto que el próximo 30 de julio dará Chayanne en el auditorio vigués. Probablemente sea la actuación más esperada del cartel con 14 actuaciones programado por el Concello olívico con motivo de sus fiestas. Y sin duda es la más cara: los honorarios del artista puertorriqueño se elevan hasta los 853.000 euros.

Horas después del triunfo de España en la final de la Copa del Mundo ante Argentina, Castrelos cambiaba radicalmente su paisaje. De un auditorio completamente abarrotado a un graderío libre y una incipiente cola con las primeras apostadas con sus sillas playeras ante las taquillas. A media tarde del lunes, la cola avanzaba hasta el medio centenar de fans que esperaban hacerse con alguna de las 4.000 entradas aun precio de 15 euros que hoy se despachan presencialmente en dos turnos, a las 9 y a las 16 horas.

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Agotadas las primeras 500 entradas 'online' para el concierto de Chayanne en Castrelos.

Agotadas las primeras 500 entradas 'online' para el concierto de Chayanne en Castrelos. / FdV

En el otro escenario, el virtual, se presentaba mucho más complejo. La web de compra de tickets mostraba a casi 12.000 usuarios en espera. Las 500 entradas de la primera tanda se agotaron en cuestión de minutos. Habrá otra oportunidad esta tarde, a partir de las 16 horas con otros 500 boletos.

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