Colapso en las comunidades de vecinos de Vigo: dos años de espera para trabajos de mantenimiento y obras urgentes

Las comunidades de propietarios de Vigo se enfrentan a crecientes dificultades para ejecutar obras de conservación y atender reparaciones habituales por la falta de profesionales en el sector de la construcción y los oficios especializados. El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) advierte de que la escasez de albañiles, fontaneros, electricistas o pintores está provocando importantes retrasos tanto en trabajos de mantenimiento como en intervenciones urgentes derivadas de averías.

Según explica la entidad, muchos edificios están viendo cómo actuaciones previstas para este verano, como la reparación de cubiertas, fachadas o bajantes, quedan aplazadas ante la imposibilidad de encontrar empresas con disponibilidad. En algunos casos, las constructoras y firmas de reformas ofrecen presupuestos con plazos de ejecución de hasta dos años, una demora que consideran incompatible con las necesidades de conservación de numerosos inmuebles vigueses.

El problema también afecta a las reparaciones del día a día en las comunidades de vecinos de Vigo. Los administradores de fincas señalan que las compañías aseguradoras atraviesan la misma falta de personal especializado, lo que está ralentizando la resolución de incidencias habituales en edificios residenciales de barrios como Coia, Teis, Navia, Travesas o el entorno del centro urbano.

Daños por filtraciones de agua, humedades o averías en elementos comunes que hace unos años podían resolverse en pocos días permanecen ahora abiertos durante semanas o incluso meses. Esta situación, sostienen, no solo prolonga las molestias para los residentes, sino que contribuye a que los desperfectos se agraven con el paso del tiempo y encarezcan su reparación.

Ante el aumento de las reclamaciones de los propietarios, la presidenta de Coafga, Teresa Suárez Agrasar, subraya que estos retrasos «no son imputables a la gestión de los administradores de fincas». Según explica, los profesionales colegiados tramitan las incidencias con las aseguradoras desde el momento en que se producen, solicitan los presupuestos necesarios y realizan un seguimiento continuo de los expedientes, aunque finalmente dependen de la disponibilidad de empresas y operarios para ejecutar los trabajos.

El colegio profesional sostiene que esta falta de mano de obra es un problema que afecta a todo el país, aunque apunta que sus consecuencias son especialmente visibles en ciudades y municipios donde la demanda de reformas y rehabilitaciones ha crecido con fuerza en los últimos años, como ocurre en Vigo.

Coafga insiste en que esta situación está condicionando el mantenimiento del parque residencial vigués y defiende el papel de los administradores de fincas colegiados para coordinar las actuaciones, reclamar a las aseguradoras y buscar alternativas que permitan reducir los tiempos de espera en unas comunidades cada vez más afectadas por la falta de relevo generacional en los oficios de la construcción.

Viviendas antiguas

La situación adquiere una especial relevancia en Vigo por el envejecimiento de buena parte de su parque residencial. Miles de viviendas fueron construidas entre las décadas de 1960 y 1980 y requieren intervenciones periódicas para conservar cubiertas, fachadas, redes de saneamiento, ascensores o instalaciones comunes. A ello se suma el aumento de las rehabilitaciones impulsadas por las ayudas para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad de los edificios, lo que ha incrementado la carga de trabajo de las empresas del sector y ha alargado todavía más los plazos de ejecución.

Las comunidades de vecinos recién construidas son las que menos se ven afectadas por este problema pues, al ser de nueva construcción, en los primeros años no suelen requerir de obras o arreglos imprescindibles para el día a día de los residentes.