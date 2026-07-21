Los chiringuitos de Vigo proponen crear «una ruta musical» programada por los distintos establecimientos como solución a la prohibición de celebrar conciertos

Los dueños de los chiringuitos de Vigo se quedaron sin una importante fuente de ingresos desde el pasado 8 de julio, al igual que los músicos locales, cuando agentes de la Policía Local comunicaron la prohibición de celebrar actividades musicales en estos establecimientos, limitando su función a la venta de comida y bebida. Se trataba de una normativa existente previamente, pero que no se había cumplido de manera rigurosa hasta recibir quejas por el ruido que estas citas ocasionaban en los entornos naturales.

A raíz de ahí, comenzó un revuelo por parte de los afectados para intentar recuperar esa inyección económica que dejaron de percibir. No fue un camino libre de obstáculos, más bien todo lo contrario. La Xunta de Galicia y el Concello de Vigo se culpaban mutuamente, dejando en el aire quién tenía la competencia real sobre esta decisión. El portavoz municipal Carlos López señalaba que la normativa partía en primera instancia del organismo autonómico, y que el local sería el encargado de dar el visto bueno definitivo tras comprobar el cumplimiento de los requisitos fijados en dicha ley.

Para intentar llegar a una solución, los dueños de los quioscos de los arenales solicitaron una reunión con los responsables municipales. Los propietarios fueron recibidos individualmente «de manera cordial y receptiva» a lo largo de esta semana por la concejala de Medioambiente, Nuria Rodríguez, junto con los técnicos locales. Aunque las primeras citas partían «sin avances» y con cierta clandestinidad, parece que ya hay un proyecto sobre la mesa que podrá devolverle la banda sonora a estos establecimientos a la mayor brevedad posible.

«Durante la reunión hemos tenido la oportunidad de trasladar nuestra visión sobre la situación actual de los quioscos de playa, exponiendo distintas propuestas y medidas orientadas a mejorar el servicio que prestamos a vecinos y visitantes», señala Víctor Fernández, dueño de distintos chiringos en zonas como La Fuente, Alcabre y la Etea.

«Una ruta musical»

La propuesta más llamativa y viable para hacer frente a la suspensión de los conciertos fue la organización de una «ruta musical». Consiste en «desarrollar un programa conjunto entre los distintos quioscos de playa, basado en actuaciones de pequeño formato, que den protagonismo a artistas y grupos locales, repartidas entre diferentes quioscos, creando una especie de ruta musical semanal y estableciendo horarios compatibles con el descanso de los vecinos, de forma que la actividad pueda desarrollarse de manera ordenada, responsable y respetuosa con el entorno», explica Fernández.

El Concello se ha mostrado dispuesto a colaborar para sacar adelante el plan bajo el cumplimiento de la normativa vigente, la misma que provocó el cese de estas actividades musicales.

La desconfianza del BNG

Con el objetivo es verificar si el Gobierno municipal está aplicando de forma uniforme los mismos criterios, requisitos y plazos en la concesión de los permisos, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo solicitará acceder a los expedientes de autorización de eventos públicos tramitados por el Concello desde el pasado 1 de enero.

El BNG muestra así su preocupación por una posible aplicación desigual de la normativa, defendiendo que «hay síntomas claros de violencia administrativa e institucional». «Parece que existe un mayor celo para dificultar aquellos eventos que no están patrocinados directamente por el Concello», declara el portavoz nacionalista Xabier P. Igrexas.

Ante estas acusaciones, el Concello volvió a subrayar el origen autonómico de la ley sobre las autorizaciones de eventos en la ciudad y tildó a las declaraciones del BNG como «estulticia jurídica y política», alegando que «Vigo autoriza mensualmente decenas de eventos». «Las entidades que cumplen las normas reciben autorización y celebran sus eventos con total normalidad», concluyen desde el Gobierno local.