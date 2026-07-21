A Caniza trasvasa agua en camiones para mantener el abastecimiento

A Caniza transporta una media de 100.000 litros de agua al día para mantener el abastecimiento municipal tras encontrarse vacío, el pasado junio, el depósito de Portoaugavella.

El trasvase se realiza mediante camiones cisterna de una empresa especializada, que recogen el agua en un punto del municipio y la trasladan hasta el depósito principal. El Concello calcula que será necesario aproximadamente un mes para recuperar los niveles anteriores al incidente. Además, según explicó el alcalde, el gobierno local estudia la posibilidad de realizar una perforación para reforzar las reservas.

El depósito de Portoaugavella, con una capacidad aproximada de tres millones de litros, se encontraba lleno el viernes 12 de junio. Sin embargo, cuando los servicios municipales lo inspeccionaron de nuevo, el lunes 15, apareció completamente vacío. Las comprobaciones realizadas en la red de abastecimiento no permitieron localizar fugas ni daños visibles que justificasen una pérdida de tal volumen de agua.

Los hechos fueron denunciados ante la Guardia Civil y permanecen bajo investigación. Mientras tanto, el Concello ha prohibido determinados usos no esenciales, ha pedido reducir el consumo doméstico y realizará controles para garantizar el cumplimiento de estas medidas.

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La situación también preocupa en otros municipios. Arbo ha solicitado un uso responsable del agua, mientras Covelo ya está cerrando depósitos durante la noche para preservar las reservas disponibles, ante la persistencia de las elevadas necesidades de consumo estival y la sequia existente.