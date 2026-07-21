Caamaño atribuye al déficit de Enfermería la suspensión de doce operaciones más en el Cunqueiro

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, justifica en el déficit de personal de Enfermería la nueva suspensión de doce operaciones en el Hospital Álvaro Cunqueiro, este lunes. Se repite la situación de principios de julio y se aproximan al medio centenar en lo que va de mes.

El dirigente autonómico defendió que se debió a «una serie de circunstancias» que no tienen que ver con un «déficit de camas». Cabe recordar que el área Sanitaria de Vigo ejecutó el cierre estival de camas, que preveía prescindir de 180 puestos de ingreso a estas alturas. «Existen camas de sobra», resalta el conselleiro, indicando que el problema está en que no hay personal de Enfermería, necesario para reabrirlas. Añade que coincidió, «al mismo tiempo, con un pico de asistencias en servicios de Urgencias, con mayor flujo también de pacientes que necesitan ingresar».

Según las cifras públicas del Área Sanitaria de Vigo, el domingo anterior —cuyos ingresos habrían impedido la actividad quirúrgica—, el servicio de Urgencias recibió a 367 personas, un volumen inferior a lo habitual. De hecho, fueron cien visitas menos que el domingo inmediatamente anterior. Y necesitaron ingreso 53 personas. Son 9 menos que el día 12 y 17 menos que el día 5.

Gómez Caamaño puntualiza que las operaciones no se han «cancelado», sino «reprogramado». De hecho, asegura que ya se han recitado todas.

La Dirección del Área Sanitaria de Vigo asegura que este martes no ha sido necesario suspender ninguna.

Sobre el día anterior, explica que «foi necesario reorganizar de forma puntual a actividade cirúrxica para priorizar a atención de pacientes xa ingresados que requirían unha intervención preferente, atendendo a criterios de prioridade clínica, seguridade do paciente e adecuación da actividade cirúrxica á situación asistencial existente nese momento». Señala que lo hizo en un «contexto de aumento da demanda asistencial rexistrada nos últimos días, especialmente no Servizo de Urxencias, o que fixo necesario adaptar de forma puntual a programación cirúrxica para garantir a atención dos pacientes ingresados con maior prioridade clínica».

Reacción del alcalde

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reprochado el «deterioro» de la sanidad pública en la ciudad, sosteniendo que la Xunta «no quiere dedicar recursos sanitarios» a Vigo. El regidor lamenta la cancelación de operaciones pese al «inmenso esfuerzo» de los trabajadores sanitarios. Ha criticado también al PP local que, a su juicio, está «callado» y «a las órdenes» del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.