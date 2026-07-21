El BNG de Vigo solicita al Concello los expedientes de autorización de actividades para poner fin al «acoso administrativo»

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo solicitará formalmente el acceso a todos los expedientes de autorización de eventos públicos tramitados por el Concello desde el pasado 1 de enero. El objetivo es verificar si el Gobierno municipal está aplicando de forma uniforme los mismos criterios, requisitos y plazos en la concesión de los permisos.

La consulta responde a las denuncias de las asociaciones y demás entidades organizadoras sobre las demoras en la tramitación de las autorizaciones y la imposición de nuevos requerimientos a escasas horas de la celebración de las actividades, haciendo referencia a la reciente cancelación de la Xornada Cultural Mar de Galicia.

Según el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, la problemática ya fue trasladada a la Comisión Informativa de Seguridad y con varios ejemplos recientes que, bajo su criterio, «evidencian una política de hostigamiento» contra los eventos culturales y musicales. El BNG reclama así «seriedad, rigor y eficiencia» en la gestión de las autorizaciones municipales y denuncia la poca agilidad de los trámites administrativos, además de introducir «nuevas exigencias que ni siquiera son obligatorias a nivel legal».

«La percepción generalizada es que estamos delante de una gestión que se discute entre el arbitrario y el negligente», advirtió Igrexas, subrayando los «graves perjuicios» que la situación provoca en las entidades. La mayoría de ellas, «desarrollan actividades sin ánimo de lucro gracias al trabajo voluntario de la vecindad».

¿Aplicación desigual?

El BNG muestra su preocupación por una posible aplicación desigual de la normativa, defendiendo que «hay síntomas claros de violencia administrativa e institucional». Declaran que «parece que existe un mayor celo para dificultar aquellos eventos que no están patrocinados directamente por el Concello».

Además, también exigen conocer los criterios por los que se rigen las resoluciones. «Queremos verificar si se están aplicando los mismos plazos y condiciones en todos los casos», concluyó el portavoz nacionalista.