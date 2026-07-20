El «Vigo Arena», llamado a saldar una deuda histórica: la ciudad olívica es la única gran urbe española sin un recinto cubierto para eventos multitudinarios

Con vocación de convertirse en un icono de la ciudad, pero también con el desafío de convertirse en un auténtico referente de todo el noroeste peninsular. El Concello ha acelerado en las últimas semanas el paso para hacer realidad lo antes posible uno de los proyectos estratégicos de este mandato como es la construcción del «Vigo Arena», un recinto multiusos que se ubicará en Teis y cuyo aforo máximo se situaría en una horquilla de entre 15.000 y 16.000 espectadores, cifras que lo convertirían en uno de los de mayor capacidad de España y Portugal.

Más allá de esos números, disponer de un pabellón de esas características serviría también para saldar una deuda histórica. A día de hoy, Vigo es la única gran ciudad de España (es la décimo cuarta en población) que no dispone de un pabellón cubierto con la suficiente capacidad para atraer eventos como grandes conciertos o competiciones deportivas de alto nivel, ya que el aforo de la pista central del pabellón de As Travesas se sitúa por debajo de los 4.500 espectadores, mientras que el auditorio Mar de Vigo o el teatro García Barbón se mueven en el entorno del millar. El Ifevi, por su parte, aunque sí ha sido utilizado para algunos conciertos, no cuenta con la acústica adecuada y su ubicación es un hándicap.

El objetivo del Concello con el «Vigo Arena» es situar a la ciudad olívica en la liga que juegan urbes como Murcia, Alicante, A Coruña, Bilbao, Vitoria, Pamplona, Santander o Valladolid, que disponen desde hace años de instalaciones que les permiten estar en el punto de mira de las promotoras más importantes a la hora de programar conciertos bajo techo que suponen también un auténtico imán de visitantes llegados desde otros lugares, con la consiguiente repercusión económica en sus localidades. «Será el más grande todo el noroeste, cubriremos Galicia, pero también el norte de Portugal, Asturias...», destaca sobre el proyecto el alcalde vigués, Abel Caballero.

Para hacerse una idea de la magnitud del proyecto que tiene entre manos el gobierno municipal, en estos momentos hay en España cinco pabellones que permiten dar cabida a más de 15.000 espectadores en determinados eventos que incluyan no solo las gradas, sino también la pista. El más grande y el más moderno se encuentra en Valencia, donde su ayuntamiento aprobó una concesión al empresario Juan Roig para el desarrollo de un recinto de más de 20.000 espectadores que se inauguró en septiembre de 2025.

Ha tomado el relevo como el más amplio del Estado, superando al Bizkaia Arena de Bilbao (18.000 espectadores), mientras que también ofrecen una capacidad por encima de las 15.000 personas el histórico Palau Sant Jordi de Barcelona, el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid (en la actualidad denominado Movistar Arena por su patrocinio) y el Fernando Buesa Arena de Vitoria. Mientras, la ciudad portuguesa de Braga inauguraba hace menos de una década el Altice Forum Braga, pero su aforo tope se sitúa en los 11.000 espectadores, cifra similar a la que ofrece el Coliseum de A Coruña.

La mayoría de estos equipamientos han sido modelos en los que se ha inspirado el Concello de Vigo para plantear el futuro «Vigo Arena», tanto en lo que respecta a las propias instalaciones como a su ubicación, ya que una de las máximas que defiende el gobierno local es que el recinto debe situarse en el casco urbano para que, al estilo de lo que sucede con Balaídos, pueda ser accesible también a pie, descartando posibles alternativas en alguna de las parroquias más alejadas del casco urbano.

Creciente interés

Con todo, Vigo no es la única gran urbe del Estado que está tratando de impulsar un recinto polivalente para generar nuevas oportunidades. El Ayuntamiento de San Sebastián, por ejemplo, anunciaba a principios de junio el proyecto ganador salido del concurso de ideas convocado por el consistorio que plantea un pabellón que permita albergar eventos con cerca de 20.000 personas. También Palma, en Baleares, busca desarrollar un gran recinto en el ámbito en el que se ubicó durante muchos años el histórico estadio Lluis Sitjar, utilizado por el Real Club Deportivo Mallorca. Sevilla, en su momento, también planteó un proyecto para construir en La Cartuja uno de los pabellones más grandes de España. La Comunidad de Madrid, por su parte, tiene en mente también la ampliación del Movistar Arena.

La decisión de Vigo de pelear por un hueco en el mapa de los grandes eventos culturales, deportivos o de cualquier modalidad no se ciñe únicamente al impulso del «Vigo Arena», que cubriría la oferta de espacios a cubierto. En este sentido, no hay que olvidar la ampliación que está en marcha en el estadio de Balaídos, que llegará a los 40.000 espectadores con la nueva Tribuna y que será gestionado por el Celta a través de una concesión, que tiene entre sus principales objetivos utilizar el recinto no solo para partidos de fútbol, sino también para grandes conciertos al aire libre que, por su magnitud, no tengan cabida en el auditorio de Castrelos, que seguirá siendo una de las patas fundamentales de la programación cultural viguesa.