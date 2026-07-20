Tribunales
El TSXG busca medidas para agilizar la tramitación y ejecución de los pleitos civiles en Vigo
El presidente del Alto Tribunal gallego, Ignacio Picatoste, avanza que se está valorando una «redistribución» de funcionarios para solucionar el problema de la falta de personal para ejecutar sentencias
Visitó Vigo para reunirse con el nuevo presidente del Tribunal de Instancia, Manuel Ángel Pereira, y crear una relación de trabajo «sólida y estable»
La primera reunión de trabajo entre el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste Sueiras, y el nuevo magistrado al frente del Tribunal de Instancia de Vigo, Manuel Ángel Pereira Costas, tuvo una clara protagonista: la problemática de la Sección Civil tanto por la gran litigiosidad que afronta desde hace años como por las dificultades surgidas con el nuevo modelo judicial que echó a andar en enero debido a la falta de personal para ejecutar las resoluciones judiciales de esta materia. El Alto Tribunal gallego tiene claro que este es a día de hoy el principal problema en la ciudad olívica, para el que hay que buscar «soluciones».
Picatoste y Pereira se reunieron este lunes en la Ciudad de la Justicia. El presidente del TSXG explicó que en el encuentro se abordaron distintos temas, pero que el «núcleo» del mismo se centró en la jurisdicción civil. Tras valorar positivamente los cuatro nuevos magistrados que se incorporarán a Vigo entre diciembre de este 2026 y 2027, entre ellos uno más para la Sección Civil (la previsión inicial eran tres), afirmó que «nosotros siempre querríamos» que el número de plazas fuese mayor, pero que, con dicho reparto, toca «buscar medidas» para mantener el refuerzo que ya existe en esa jurisdicción «y paliar la situación dentro de nuestras posibilidades».
Alarmas
La ejecución de las resoluciones civiles se ha topado con una clara escasez de personal: de los tres funcionarios por plaza del antiguo modelo se ha pasado a uno solo con el Tribunal de Instancia. Eso levantó todas las alarmas en Vigo, dado que en esta jurisdicción hay más de 20.000 ejecuciones pendientes.
Picatoste dijo que ya se han planteado soluciones: «El secretario coordinador y la dirección xeral [de Xustiza] han evaluado la posibilidad de redistribuir plazas de funcionarios para afrontar el problema de la ejecución civil. Es lo que habíamos solicitado. Veremos cuándo y de qué forma se implementa».
Tras indicar que quiere crear una relación de trabajo con el presidente judicial de Vigo «sólida, estable y continuada», valoró que Vigo ha hecho una apuesta «decidida», gracias a un trabajo «serio», por el nuevo Tribunal de Instancia.
Pero la implantación de un modelo de este calado no se hace en «seis meses», que es el tiempo transcurrido desde su puesta en marcha, y garantizó que cuando surjan necesidades, las trasladarán a quien competa: Ministerio de Justicia, CGPJ o Xunta.
La mala acústica de la macrosala: «Afecta a nuestro trabajo, no vamos a dejar que quede en el olvido»
Un problema que se arrastra desde que entre 2022 y 2023 se produjo la mudanza a la Ciudad de la Justicia de Pizarro es el de la mala acústica existente en las salas de vistas. La situación es especialmente severa en la macrosala de la planta baja, la mayor de Galicia, donde fiscales y abogados se han visto obligados a hacer uso de auriculares para poder seguir bien los juicios y, en muchas ocasiones, los testimonios son ininteligibles desde el espacio reservado para el público.
Las medidas técnicas impulsadas hasta ahora por la Xunta no han solventado la pésima calidad del sonido. Esto también se trató en la reunión de este lunes. «El problema existe y se abordó en la última comisión mixta celebrada hace 15 días», afirmó Ignacio Picatoste. «Lo que se nos ha trasladado es que se está estudiando cuál puede ser la solución. Nosotros estamos pendientes de ello, porque es algo que afecta a nuestro trabajo. No vamos a dejar que este asunto quede en el olvido», garantizó.
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