El PP de Vigo lamenta el «continuismo» en el transporte urbano: «Caballero no quiere aprovechar la oportunidad»

Si no hay un cambio drástico en el concurso convocado por el Concello de Vigo, el servicio de transporte urbano continuará en las mismas manos durante al menos una década más, al ser Vitrasa la empresa mejor valorada en el procedimiento. La noticia no ha sentado bien al PP de Vigo, lamentando ese «continuismo» frente a los cambios que, en opinión de los populares, se deberían realizar.

«Lo que está claro es que con Abel Caballero nunca habrá un transporte público de calidad y a la altura de lo que se merece la primera ciudad de Galicia. Y en consecuencia tampoco de lo que demandan y necesitan los vigueses», expone la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, acusando al regidor de «hipotecar el transporte público para la próxima década con más de lo mismo».

La líder popular lamenta que el gobierno municipal no aproveche «la única cosa buena» de esta licitación, refiriéndose al cambio de modelo al pasar de ser una concesión a un contrato de prestación de servicios, lo que da al Concello mayor poder de control y decisión. «Es una oportunidad que desgraciadamente este gobierno de Caballero parece no querer aprovechar frente a las propuestas que sí plantea el Partido Popular para potenciar realmente el autobús urbano de Vigo», dice Sánchez.

Entre esos planteamientos, el PP vuelve a insistir en la necesidad de plantear un nuevo mapa de rutas y frecuencias para recuperar, como mínimo, el servicio que se prestaba hasta 2019. «Es algo que, al menos de inicio, no está previsto, ya que únicamente se recogen una serie de mejores técnicas que, si bien son necesarias, no van a suponer una revolución en su forma de operar», añade Sánchez, criticando que no se obligue a incrementar la flota de vehículos.

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Además, los populares vuelven a solicitar la puesta en marcha de un abono mensual sin límite de viajes con una tarifa plana de 20 euros y otro anual por 200 euros, con el objetivo de abaratar el transporte a los ciudadanos y potenciar su uso. «Incomprensiblemente en Vigo, el gobierno de Abel Caballero se niega a poner en marcha, tal y como quedó de manifiesto en el Pleno al votar en contra y, por tanto, tumbar nuestra propuesta sin una explicación ni alternativa coherente», concluye Sánchez.