La música clásica regresa al Teatro Afundación con cuatro citas entre octubre y diciembre

La temporada de Clásica de Afundación volverá este otoño al Teatro Afundación de Vigo con cuatro conciertos y espectáculos que reunirán a la Real Filharmonía de Galicia, la Orquesta Sinfónica de Galicia y un homenaje escénico a la soprano María Callas. El ciclo, que alcanza su duodécima edición, pondrá el broche al programa de este año tras las siete actuaciones celebradas durante el primer semestre.

Los nuevos abonos podrán adquirirse entre el 21 de julio y el 6 de septiembre, mientras que las entradas individuales saldrán a la venta el 7 de septiembre, en función del aforo disponible.

La programación arrancará el 7 de octubre con la Real Filharmonía de Galicia, dirigida por César Ramos, que interpretará el programa Nostalxia, integrado por composiciones de Heitor Villa-Lobos, Maurice Ravel, Darius Milhaud, Henri Duparc y Georges Bizet.

Una semana después, el 15 de octubre, llegará María Callas - Sfogato, una propuesta teatral y musical escrita por Pedro Víllora que recorre la figura de la legendaria soprano a través de algunas de las arias más populares de la historia de la ópera, como Habanera, de Bizet; O mio babbino caro, de Puccini, o Casta diva, de Bellini.

La Real Filharmonía regresará al escenario el 2 de diciembre con un programa dedicado a Mozart, Bach y Boccherini, en el que el músico ruso Sergey Malov ejercerá simultáneamente como director, violinista y solista de violonchelo da spalla.

El ciclo concluirá el 9 de diciembre con la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Alejandro Posada y con Eduardo Rojas como pianista solista. El concierto incluirá obras de Federico Mosquera, Edvard Grieg y Nikolái Rimski-Kórsakov.

Además de la programación musical, el Teatro Afundación mantendrá la iniciativa solidaria Cultura por alimentos, impulsada por la Obra Social de Abanca en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos. Durante los conciertos se habilitarán puntos de recogida de alimentos no perecederos que serán distribuidos entre familias vulnerables de Vigo y su área de influencia.