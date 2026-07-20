El estadio de Balaídos coge forma para el inicio de Liga: todo preparado para estrenar la grada de Gol

La reforma del estadio de Balaídos, con la construcción de la grada de Gol en marcha en estos momentos, avanza con paso firme para cumplir el cronograma previsto. Así, está previsto que esta semana el Concello reciba por parte de la empresa suministradora los asientos instalados en las seis primeras filas del nuevo graderío, que se podrán utilizar desde el primer partido de Liga, que el Celta disputará el domingo 16 de julio frente a Osasuna, por lo que casi 800 personas podrán estrenar la bancada, una vez que el club sacará a la venta entradas para ese sector, cuya capacidad duplica la de la grada provisional que funcionó la pasada temporada.

«En agosto, el Celta empezará ganando y con esta grada en funcionamiento», destacó el alcalde vigués, Abel Caballero, que visitó las obras del estadio acompañado del concejal de Fomento, Javier Pardo, y de director de Infraestructuras y Relaciones Institucionales del Celta, Carlos Cao. La apertura provisional de estas seis filas permitirá aumentar el aforo de Balaídos durante la primera vuelta de la competición liguera y de la fase de grupos de la Europa League, mientras sigue avanzando al ritmo esperado la construcción del resto de la grada, con el objetivo de que esté plenamente operativa a principios de 2027.

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En agosto, arrancará una de las etapas más vistosas de la obra, con la instalación de la malla que sostendrá la cubierta. Cuando Gol esté finalizada, Balaídos superará los 30.000 espectadores. Además, está en marcha el retranqueo de los colectores de la explanada de Tribuna, obra imprescindible para hacer hueco a la futura ampliación de esa grada, lo que permitirá superar los 40.000 espectadores y convertirse oficialmente en sede del Mundial 2030.