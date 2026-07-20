Detenido en Vigo un hombre de 27 años por el quebrantamiento de una orden de alejamiento
Tanto el arrestado como la mujer fueron denunciados por posesión y consumo de estupefacientes en la vía pública
Agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron en la madrugada del pasado sábado a un varón, identificado como D.L.CH. de 27 años de edad, por un delito de quebrantamiento de condena.
Los hechos sucedieron en la calle José Gómez Posada después de que se diera aviso a través de la sala del 092 de que un joven estaba realizando pintadas en la vía pública en compañía de una mujer. Una vez en el lugar los agentes localizaron a una pareja fumando marihuana sentada en un banco en las inmediaciones del lugar. Al detectar la presencia policial, la mujer intentó la huida, siendo interceptada por los funcionarios policiales, los cuales verificaron sus identidades y comprobaron que sobre el varón constaba una orden de alejamiento respecto a la mujer que le acompañaba. Por este motivo se procedió a su detención, informándole de sus derechos así como los motivos de su detención y demás garantías recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Además, los agentes de la Policía Local propusieron a ambos para sanción por infracción a la Ley Orgánica 4/2015 de la Protección de la Seguridad Ciudadana, por posesión y consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública.
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