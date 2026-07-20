El Cunqueiro realiza por primera vez en Galicia una compleja reparación de la aorta sin abrir el tórax

El Hospital Álvaro Cunqueiro ha realizado por primera vez en Galicia una reparación endovascular del arco aórtico mediante la implantación de una prótesis de última generación, una intervención de alta complejidad que solo se había llevado a cabo anteriormente en otro centro de España.

La intervención permitió tratar un aneurisma localizado en el arco aórtico, una de las zonas más delicadas del sistema cardiovascular por ser el tramo de la arteria que sale directamente del corazón y del que parten los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro y los brazos.

Hasta ahora, este tipo de lesiones requerían habitualmente una cirugía abierta, con apertura del tórax y un mayor riesgo para el paciente. La nueva técnica consiste en introducir una prótesis a través de catéteres por las arterias y desplegarla desde el interior de la aorta, evitando así la apertura torácica y la sutura directa del implante.

El dispositivo incorpora ramas específicas que permiten mantener el flujo sanguíneo hacia las arterias que llevan la sangre a la cabeza y a las extremidades superiores, adaptándose a la anatomía de cada paciente para reconstruir el arco aórtico mediante un procedimiento mínimamente invasivo.

Según explica el Área Sanitaria de Vigo, esta técnica reduce la agresividad de la intervención, disminuye los riesgos asociados a la cirugía convencional y favorece una recuperación mucho más rápida. El alta puede producirse entre las 24 y las 48 horas posteriores a la operación.

La intervención fue posible gracias al trabajo conjunto de la Unidad de Aorta Compleja, formada por profesionales de los servicios de Cirugía Vascular y Cirugía Cardíaca. El equipo estuvo encabezado por el jefe de Cirugía Vascular, José Manuel Encisa, el jefe de Cirugía Cardíaca, Juan José Legarra, y el cirujano vascular Jorge Vidal, junto con otros especialistas.