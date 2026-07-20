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El Concello de Vigo repara los muros dañados por los temporales: más de 1,6 millones de inversión

El gobierno local aprueba también un contrato para mejorar la divulgación de la riqueza patrimonial de la ciudad

Javier Pardo, Abel Caballero y Patricia Iglesias visitando el muro caído en Santa Baia

Javier Pardo, Abel Caballero y Patricia Iglesias visitando el muro caído en Santa Baia / FdV

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Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

El duro invierno que sufrió Vigo y la sucesión de borrascas y temporales provocó importantes desperfectos en varios muros de contención de la ciudad, obligando al Concello a programar intervenciones de emergencia para garantizar la seguridad en aquellas zonas más castigadas. Fue el caso, por ejemplo, de la playa de Santa Baia, en Alcabre, donde los daños fueron importantes y donde los trabajos para la recuperación del muro ya han llegado a su fin tras una inversión municipal de 230.000 euros.

Hasta la zona se desplazó este lunes el alcalde de Vigo, Abel Caballero, poniendo en valor la actuación realizada por el consistorio «en un muro de 85 metros de longitud y cinco de altura, que fue golpeado con dureza provocando varias caídas». El regidor puso en valor no solo esta actuación, sino también otras como las acometidas en el camiño da Igrexa, en Valadares, en la bajada a la playa de Saiáns, San Xoán de Monte o Cantabria, que supusieron un millón de euros de desembolso.

Además, el Concello tiene en marcha obras similares en puntos como los centros Valle Inclán, Mestres Goldar o escuela infantil Villa Laura. En total, la inversión para este tipo de obras supera los 1,6 millones.

Divlugación patrimonial

Por otro lado, en clave municipal, destaca también la aprobación de un contrato de un servicio de divulgación de la riqueza patrimonial que hay en Vigo, «que es excepcional», subrayó Caballero. Con una inversión de 150.000 euros cada año durante los próximos tres ejercicios, se pondrán en valor zonas como O Castro, con su yacimiento o las galerías musealizadas, la villa romana de Toralla o Villa Solita. Se organizarán visitas guiada y se publicitarán los elementos que componen el patrimonio. «Queremos que todo Vigo lo conozca», explicó Caballero.

Noticias relacionadas y más

La última junta de gobierno local, por su parte, también desbloqueó dos subvenciones, ambas de 50.000 euros. La primera tiene como beneficiario al Obispado de Vigo para la organización de la procesión del Cristo de la Victoria, que será el 2 de agosto, mientras que la otra se destina a financiar el festival piromusical que tuvo lugar este domingo en Bouzas.

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