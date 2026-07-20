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El BNG de Vigo plantea una declaración institucional por el 90 aniversario del golpe de Estado: «Queremos xustiza e memoria democrática»

Los nacionalistas reclaman la condena de lo sucedido, pero también la retirada de toda la simbología franquista de la ciudad, incluida la cruz de O Castro

Vista de la cruz de O Castro, cuya retirada exige el BNG.

Vista de la cruz de O Castro, cuya retirada exige el BNG. / Marta G. Brea

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R. V.

Vigo

El BNG de Vigo acaba de registrar, con vistas a la celebración del pleno ordinario de julio en el Concello, una propuesta de declaración institucional con motivo del 90 aniversario del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, «un texto que procura o máximo consenso para reafirmar o compromiso da cidade coa memoria democrática, a condena da ditadura franquista e o recoñecemento ás persoas e organizacións que defenderon a liberdade fronte ao fascismo», recoge el texto elaborado por los nacionalistas.

El portavoz de la formación en el consistorio, Xabier P. Igrexas, defiende que la «memoria democrática non é unha cuestión do pasado, senón unha responsabilidade co presente e co futuro» y advierte que «un pobo sen memoria é un pobo máis vulnerábel fronte ao autoritarismo, á intolerancia e aos discursos reaccionarios que pretenden branquear ou relativizar o fascismo».

La declaración concreta cinco compromisos que el BNG considera fundamentales para reforzar la política municipal de memoria democrática: la condena expresa del golpe militar fascista de 1936 y de la dictadura franquista, reconocimiento y reparación de las víctimas de la represión, tributo a la resistencia antifranquista, la proclamación del 17 de agosto como Día da Galiza Mártir en Vigo y el compromiso de retirar toda la simbología franquista, como la cruz de O Castro.

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«Noventa anos despois do golpe de Estado fascista, Vigo ten que estar á altura da súa propia historia e reafirmar o seu compromiso coa liberdade, a democracia e a memoria das persoas que deron a súa vida por defendelas», concluye Xabier P. Igrexas.

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