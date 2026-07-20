As Ninguéns alerta del deterioro de la salud de Juan Carollo por su huelga de hambre

El Foro Socioeducativo As Ninguéns hizo este lunes un llamamiento al Concello de Vigo para que reciba «de forma inmediata» a Juan Carollo, el activista que mantiene desde hace semanas una protesta frente a la casa consistorial para reclamar mejoras en las políticas sociales. El colectivo advierte de que el estado de salud del manifestante se ha deteriorado y muestra su preocupación por las consecuencias que puede tener la prolongación de la huelga de hambre que asegura estar llevando a cabo.

Según expone la entidad en un comunicado, Carollo está ingiriendo únicamente agua con azúcar y padece una diabetes grave, una circunstancia que, según señala, incrementa los riesgos derivados de la falta prolongada de alimentos. El foro alerta de posibles descompensaciones, hipoglucemias, mareos, pérdidas de conciencia y otras complicaciones médicas, agravadas además por las altas temperaturas y por el hecho de que el activista permanezca día y noche en la plaza situada frente al Concello.

Pese a mostrar su desacuerdo con el método de protesta elegido, As Ninguéns asegura comprender el fondo de las reivindicaciones de Carollo. El colectivo sostiene que conoce «de primera mano» la realidad que denuncia y afirma que las propuestas del activista responden a problemas existentes en el ámbito de los servicios sociales.

La entidad explica que la principal condición planteada por Carollo para poner fin a la protesta es mantener una reunión con responsables del área de Política Social en la que pueda trasladar sus propuestas y debatir posibles mejoras. En este sentido, considera que acceder a ese encuentro constituye «una cuestión elemental de humanidad, responsabilidad institucional y respeto a la ciudadanía».

El foro asegura que, hasta el momento, el activista no ha recibido ninguna cita por parte de la Alcaldía ni de la Concejalía de Política Social. Por ello, reclama al gobierno municipal que lo reciba y escuche sus planteamientos, con independencia de que posteriormente comparta o no sus propuestas.

Asimismo, el colectivo solicita la implicación tanto de los grupos del gobierno local como de la oposición y de la Xunta de Galicia, al entender que las competencias en materia de política social son compartidas. As Ninguéns pide que las distintas administraciones ejerzan una labor de mediación para evitar que la situación pueda derivar en consecuencias irreversibles.

El colectivo precisa finalmente que Juan Carollo no forma parte de As Ninguéns y que desarrolla esta protesta a título exclusivamente personal.