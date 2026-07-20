Andersen se sube a Instagram en Castrelos

Castrelos se llenó de purpurina con moraleja. «El traje nuevo del emperador», en una versión actualizada y crítica, cautivó a los más pequeños reunidos este lunes en el auditorio del parque de Castrelos. Representada por la asociación cultural catalana La Roda, esta reinterpretación del cuento de Hans Christian Andersen no dejó indiferente a nadie. Basándose en el relato clásico, se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos tocando la cuestión controvertida de las redes sociales.

La nueva versión del cuento, dirigida y escrita por Daniel Cherta, comienza con la idea principal del relato: un rey obsesionado con su vestimenta es manipulado por dos sastres pícaros que le proponen un traje invisible (que le lleva a posar desnudo ante sus súbditos). A partir de esta premisa, la obra trata sobre la manera en que afecta las redes sociales, en especial a los más jóvenes. Cómo a partir de lo publicado en ellas, nos comparamos y damos más importancia a lo que se ve y no a lo que verdaderamente es.

«Es como una Prisicilla para la familia», comenta el director, en referencia a la obra de teatro «Las aventuras de Priscilla, reina del desierto». Así que el auditorio al aire libre se llenó de color, purpurina y un vestuario diferente (al igual que en Priscilla).

Guillem Martí, Jordi González, Lourdes Martín, Aina Ros, Laia Rodríguez, Eleazar Masdeu, Rouge Sahuquillo y Laura Muñoz dieron vida a estos personajes, graciosos, pícaros e inocentes.

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Según su director, la obra que cumple doce años y ha recorrido buena parte de España, pretende que los espectadores, sobre todo los niños, «se lo pasen bien», pero también recapaciten «si es tan importante la apariencia» en las redes sociales y en sus vidas. Se trataba, pues, de divertir y hacer reflexionar en una tarde de verano.