«En Vigo se percibe ilusión alrededor del proyecto político de Luisa Sánchez frente al modelo agotado de Caballero»

¿Cómo afronta el Partido Popular las próximas elecciones municipales y qué perspectivas tiene para conservar la Diputación?

Afrontamos las elecciones con optimismo. Desde el principio tuvimos claro cuál era nuestro proyecto y creemos que no solo vamos a mantener la Diputación, sino que incluso podemos mejorar nuestros resultados.

¿Teme perder alguna de las alcaldías que el PP considera consolidadas?

En política no se puede dar nada por ganado ni por perdido. Siempre puede haber sorpresas, unas favorables y otras no tanto.

¿Cree que el Partido Popular está en disposición de dar un paso adelante en Vigo tras dos décadas de gobiernos socialistas?

Sí. Creo que los vigueses están empezando a valorar otra forma de hacer política, basada en la cercanía, la colaboración y la gestión, dejando a un lado la confrontación permanente, frente a un proyecto, el del PSOE, que está agotado.

¿Qué aporta Luisa Sánchez al PP local?

Está recorriendo Vigo, escuchando a los vecinos y conociendo de primera mano los problemas de la ciudad. Se percibe ilusión alrededor de su proyecto.

¿Por qué considera que es la mejor candidata para la Alcaldía?

Porque conoce Vigo, ha decidido desarrollar aquí su proyecto político y tiene una visión de futuro para la ciudad. Viene además de la empresa privada y piensa en proyectos de largo recorrido.

¿Percibe unidad dentro del PP de Vigo?

Sin ninguna duda. Eso se vio claramente en el congreso local. Luisa fue la única candidata y alrededor de ella se ha reunido gente de distintas sensibilidades que comparte un único proyecto.

¿Puede el cargo de vicepresidenta de la Diputación reforzar su candidatura?

Más que reforzar a Luisa, beneficia a Vigo. Muchos de los proyectos que estamos impulsando para la ciudad llevan su sello y ella intenta desbloquear inversiones y solucionar problemas.

¿Puede garantizar que Luisa Sánchez seguirá al frente del PP de Vigo si no consigue un buen resultado en las elecciones municipales del próximo año?

Eso es algo que corresponde decidir a los afiliados del partido. Pero Luisa está aquí para quedarse.

¿Una posible coincidencia entre elecciones generales y municipales favorecería al Partido Popular?

El contexto nacional siempre influye. El escenario político actual favorece al Partido Popular y, si coincidieran ambos procesos electorales, creo que eso nos beneficiaría tanto en Vigo como en el conjunto de la provincia.

¿Confía en recuperar algunos concellos especialmente relevantes?

Somos prudentes, pero creemos que existen posibilidades reales en varios municipios, especialmente en lugares donde los vecinos perciben inestabilidad y valoran la alternativa de estabilidad que ofrece el PP.

¿Se refiere a municipios como Cangas o Moaña?

Sí. Allí existe una sensación de ingobernabilidad y nosotros ofrecemos estabilidad. También ocurre en Redondela, porque creemos que se ha quedado estancado. Son lugares en los que pensamos que el PP puede crecer.

¿Cómo define su relación institucional con los alcaldes de la provincia?

Soy una persona muy institucional. Tengo buena relación con los 61 alcaldes y alcaldesas de la provincia, al margen de sus siglas políticas.

¿En qué punto está la confección de las candidaturas municipales?

Las de las ciudades ya están definidas. Ahora estamos ultimando los proyectos del resto de municipios y esperamos que, antes de finalizar el año, todas las candidaturas estén cerradas.