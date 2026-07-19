La reforma del Hotel Bahía de Vigo sufre ligeros ajustes: se modifica el número final de habitaciones y camas

Los dueños del Hotel Bahía de Vigo, establecimiento inmerso desde principios de este año en una ambiciosa reforma integral para conseguir un completo lavado de cara de las instalaciones, han realizado unos pequeños ajustes en el proyecto, que requiere una inversión de casi 5,5 millones de euros que provocará un reajuste en el número final de habitaciones y camas de las que dispondrá el negocio cuando vuelva a abrir sus puertas.

Así se refleja en el modificado del proyecto que han tramitado ante la Gerencia de Urbanismo de Vigo, que ha autorizado ya las modificaciones planteadas, que no afectan en ningún al volumen de edificabilidad. De esta forma, se pasará de las 141 habitaciones (4 individuales, 10 familiares y 127 dobles) y 298 camas inicialmente previstas por los responsables del hotel a las 138 estancias (4 individuales, 8 familiares y 126 dobles), lo que supondrá que ofrecerá finalmente 288 plazas.

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Como ya conocían los responsables del hotel, la licencia emitida por Urbanismo recoge que deberán ajustarse a los condicionantes que impone la norma de la Xunta para aquellos establecimientos de categorías cuatro estrellas superior. Inaugurado formalmente en 1971, la ambiciosa remodelación del Bahía provocará, entre otras cosas, que desaparezca su inconfundible fachada de azulejos azules, que dará paso a una blanca y mucho más sostenible energéticamente. El hotel cerró sus puertas provisionalmente coincidiendo con el arranque del 2026, tras lograr la licencia municipal y un acuerdo con los dueños de las viviendas del interior del edificio.