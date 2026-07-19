«La promoción turística en origen es el camino para Peinador, no financiar rutas»

Luis López (Rodeiro, 1978) preside la Diputación de Pontevedra desde julio de 2023, tras relevar a Carmela Silva al frente de la institución provincial. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, inició muy joven su trayectoria política y fue alcalde de Rodeiro durante más de una década antes de asumir también la presidencia provincial del PP. En el ecuador del mandato, afronta el reto de revalidar el gobierno de la Diputación y defiende un modelo basado, asegura, en la colaboración institucional.

No parece que la relación entre la Diputación y el Concello de Vigo esté en su mejor momento...

Nosotros no hemos cambiado nuestra forma de actuar. Desde que llegamos a la Diputación apostamos por la colaboración. La confrontación puede darle rédito político al alcalde, pero no beneficia a la ciudad. Y los vetos del Concello no son vetos a la Diputación, sino a la propia ciudad. Donde otros ven problemas, la vicepresidenta Luisa Sánchez siempre ve soluciones.

¿Hay interlocución?

Sí. Existen comisiones de seguimiento de los convenios y también contactos a nivel técnico para intentar cerrar proyectos como la humanización de la calle Rosalía de Castro, pero todavía no sabemos nada del Concello. El alcalde de Vigo vive gustosamente en la confrontación. Políticamente le reporta una gran rentabilidad, pero no a Vigo. Porque todos sabemos que, si colaboras, tienes mayor facilidad para captar fondos y para ejecutar proyectos.

¿Qué opinión tiene sobre la implantación de una tasa turística?

Antes de nada, quiero decir que la política fiscal del Concello es una incongruencia. Hay gente que lo está pasando mal mientras tiene que pagar mucho por el IBI, la basura... Vigo presume de remanentes mientras mantiene una elevada presión fiscal sobre los vecinos. En cuanto a la tasa turística, es una competencia municipal. Cada ayuntamiento debe decidir si le conviene o no aplicarla. Si se implanta, lo importante es que ese dinero revierta en mejorar el turismo.

¿Cuánto ha invertido la Diputación en la ciudad de Vigo desde que usted es presidente?

En Vigo llevamos invertidos 57 millones de euros en tres años, más de lo que se invirtió durante el anterior gobierno, con Carmela Silva al frente.

¿La Diputación está dispuesta a financiar vuelos en el aeropuerto de Peinador?

Apostamos por un modelo distinto al que se ha seguido hasta ahora. Creemos que hay que financiar la promoción turística en origen para atraer viajeros y hacer que las rutas sean sostenibles. Los datos hablan por sí solos. El Concello destinó 10 millones de euros a compañías aéreas y hoy muchas de esas rutas ya no existen. Si una fórmula no funciona, hay que cambiarla. Y creemos que la publicidad en destino es la solución. El alcalde siempre habla de su buena relación con el Gobierno, pero no es capaz de lograr que AENA ponga rutas aquí.

En la época de Rafael Louzán, la Diputación llegó a un acuerdo con Air Europa sin contar directamente con el Concello de Vigo y cosechó muy buenos resultados. Además, la Diputación de A Coruña sí financia rutas en Alvedro. ¿En Vigo no se plantean hacerlo?

No. La financiación directa a la aerolínea para captar rutas es un modelo fracasado. Insisto: creemos que la promoción en origen es el camino adecuado.

Peinador es una infraestructura clave para las Rías Baixas...

Es la única infraestructura aeroportuaria de la provincia y resulta fundamental tanto para el turismo como para la actividad empresarial.

¿Cómo valora la situación del proyecto del Mundial 2030?

Como provincia deportiva, sería uno de los mayores hitos a los que podemos aspirar. Queremos que Vigo sea sede, pero nos preocupa la falta de proyecto, de plazos, de calendario y de un cuadro de financiación definido para la grada de Tribuna. Lo hemos pedido, pero no sabemos nada.

¿Qué papel ha desempeñado la Diputación en Balaídos?

Desde el primer momento dijimos que íbamos a estar en la reforma. Firmamos un convenio para financiar el 50% de la nueva grada de Gol, más de 13 millones de euros, y quisimos revisar técnicamente el proyecto para evitar problemas como los que hubo en actuaciones anteriores.

Además de los criterios de población y extensión en el reparto de ayudas de los planes provinciales, ¿debería incluirse también un criterio específico para los municipios turísticos de costa, que asumen un mayor gasto durante el verano?

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En la provincia de Pontevedra tenemos casi el 10% de los núcleos rurales y aldeas de toda España. Y dar servicio a una casa muchas veces tiene el mismo coste que dar servicio a 3.000 vecinos o más. Por eso tiene que haber una discriminación positiva. También tenemos el envejecimiento poblacional. Las personas mayores son más demandantes de la Administración. Y si a todo esto sumamos que, por ejemplo, la provincia de Pontevedra recibe casi dos millones de visitantes cada año, eso conlleva unos costes que también tienen que ser compensados.