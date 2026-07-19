Ha habido rumores de que la conselleira Martínez Allegue podría ser candidata a la Alcaldía de Pontevedra...

Puedo confirmar que el candidato será Rafa Domínguez. Bueno, más bien, será el próximo alcalde de Pontevedra.

¿Cuál es la obra de O Morrazo que le gustaría anunciar?

Muchas, pero me haría especial ilusión la recuperación de la fábrica de Massó.

¿Hay avances con el Concello de Silleda para dotar de suministro eléctrico al monasterio de Carboeiro?

El proyecto estaba muy verde. Se pretendía instalar la musealización sin resolver algo tan básico como el suministro eléctrico.

¿Y qué sucede con la carretera Carboentes-Arnego, en Rodeiro?

Es una infraestructura estratégica y la Diputación está dispuesta a asumir el coste íntegro de la obra, pero necesitamos que el Concello ponga los terrenos a disposición.

¿Ya sabe quién va a ser el candidato del PP en O Grove?

Estamos trabajando en ello. Hubo un anuncio del anterior candidato, Pablo Leiva, que dio un paso al lado. Ahora tenemos que trabajar en un nuevo proyecto.

¿Está dispuesto el PP a impulsar una moción de censura con el concejal de Cambados Pode a menos de un año de las elecciones?

Eso es algo que siempre queda a criterio de la agrupación local, pero la inestabilidad que hay en Cambados es importante. Se están perdiendo muchas oportunidades y la gente parece que está harta.

¿Cómo está funcionando el Plan de Sostibilidade Turística en Destino para la comarca de Deza y Tabeirós-Terra de Montes?

Muy positivamente. Gracias al trabajo de la Diputación y de los ayuntamientos se logró ejecutar el plan en plazo y servirá para impulsar el turismo del interior de la provincia.

¿Ya se perciben resultados de esa estrategia turística?

Sí. Nuestra apuesta por promocionar el interior está dando resultados. En mayo, el 51% de los visitantes que recibió la provincia fueron extranjeros.

¿Qué va a pasar con las posadas de O Salnés?

Las tres posadas tienen un plazo de concesión diferente, no es uniforme. Ahora, con la apertura de Ribadumia y la reactivación de Meaño, tenemos todas abiertas. Es la noticia que O Salnés llevaba una década esperando, y lo que el anterior gobierno no fue capaz de conseguir. Lo más importante, más allá de la noticia, es que esto tenga continuidad, porque sabemos que el sector está atravesando un problema estructural de falta de personal.

¿Se plantea pagar un canon a los comuneros por A Lanzada o se llegará a los tribunales?

Es un asunto que se dirimirá en los tribunales.