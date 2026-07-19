Concierto de verano en Vigo
La Coral Casablanca combina distintos estilos en Castrelos
La formación viguesa ofreció un concierto de cerca de dos horas en el que reunió sobre el escenario a 125 integrantes del coro y 60 músicos de orquesta, todos ellos entre 14 y 90 años
Conciertos de Castrelos: guía completa de entradas, horarios, límites y consejos para no perderte los conciertos del verano de Vigo
Como viene siendo habitual en los últimos años, la Coral Casablanca volvió este sábado «con mucha ilusión» al auditorio vigués del parque de Castrelos. Lo hizo con un concierto de cerca de dos horas en el que reunió sobre el escenario a 125 integrantes del coro y 60 músicos de orquesta.
La formación viguesa, compuesta por miembros de entre 14 y 90 años, ofreció un programa pensado para responder a la diversidad del público que cada verano llena uno de los espacios culturales más emblemáticos de Vigo.
La variada oferta musical combinó ópera y zarzuela con pop español a partir de los años setenta, música gallega, música ligera y canciones mexicanas, además de incorporar varias piezas que se estrenaban en esta actuación.
El repertorio de temas, según explicó el director Óscar Villar, «es un programa muy mezclado y diverso para el gusto de todos los públicos».
Consulta aquí la guia de los conciertos de Castrelos de este verano.
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