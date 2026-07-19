La Coral Casablanca combina distintos estilos en Castrelos

Como viene siendo habitual en los últimos años, la Coral Casablanca volvió este sábado «con mucha ilusión» al auditorio vigués del parque de Castrelos. Lo hizo con un concierto de cerca de dos horas en el que reunió sobre el escenario a 125 integrantes del coro y 60 músicos de orquesta.

La formación viguesa, compuesta por miembros de entre 14 y 90 años, ofreció un programa pensado para responder a la diversidad del público que cada verano llena uno de los espacios culturales más emblemáticos de Vigo.

La variada oferta musical combinó ópera y zarzuela con pop español a partir de los años setenta, música gallega, música ligera y canciones mexicanas, además de incorporar varias piezas que se estrenaban en esta actuación.

El repertorio de temas, según explicó el director Óscar Villar, «es un programa muy mezclado y diverso para el gusto de todos los públicos».

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