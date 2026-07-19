El Concello «encaja» el «Vigo Arena» en Teis: así es la propuesta de vanguardia que colocará la ciudad en el mapa de los grandes conciertos

La definición de ventana de oportunidad habla de un periodo de tiempo específico y limitado en el que las circunstancias se alinean para permitir una acción, negocio o resultado. Aunque se suela asociar a un negocio o proyecto empresarial, también en la administración pública hay que estar siempre alerta ante la aparición de nuevos escenarios que puedan cambiar la hoja de ruta prevista. Esto es lo que ha sucedido con el «Vigo Arena», el anhelado pabellón multiusos de gran capacidad (tendrá un aforo máximo de entre 15.000 y 16.000 espectadores) que se construirá finalmente en el barrio de Teis y que permitirá que la ciudad olívica pueda entrar, por ejemplo, en el radar de los grandes conciertos internacionales o ser sede de eventos deportivos de alto nivel.

Aunque al poco de empezar este mandato, el Concello había tomado la determinación de que este recinto se ubicaría en una parcela junto a la avenida de Europa entre Navia y Samil, todo ha cambiado después de la decisión del Consorcio de Zona Franca de Vigo de acelerar el paso para transformar en Guixar un ámbito de más de 62.000 metros cuadrados degradado y sin ninguna utilidad en un nuevo barrio residencial de más de 600 viviendas (el 60% de protección con alquileres tasados durante 75 años), grandes espacios públicos, parques y zonas comerciales. El área tendrá la guinda en forma de un gran pabellón de vanguardia, con una altísima calidad arquitectónica guiada por estudios de referencia en Europa como el portugués Aires Mateus y el vigués Castroferro Arquitectura.

El desarrollo urbanístico de ese Plan Especial de Reforma Interior (PERI) obliga a los promotores (principalmente Zona Franca, pero también propietarios privados) a ceder una parcela de 10.000 metros cuadrados al Concello que se encuentra comprendida entre las calles Santa Tegra y Os Foxos, un trámite que será una realidad una vez se firmen los preceptivos convenios urbanísticos. Lo normal es que los terrenos pasen a ser propiedad municipal en cuestión de meses, pudiendo actuar con total independencia y sin depender del ritmo que lleve la parte residencial y urbana promovida por Zona Franca.

«La forma de entenderlo es magnífica y será parte, además, de una operación magnífica de regeneración» Abel Caballero — Alcalde de Vigo

Esto permitirá poner en marcha toda la tramitación administrativa (anteproyecto, redacción del proyecto y licitación de las obras). Si nada se tuerce, la construcción del «Vigo Arena» podría arrancar a finales de 2028. Y es que una de las ventajas que ofrece Teis frente a Navia es una mayor agilidad en los tiempos, argumentan fuentes municipales poniendo en valor la oportunidad que abre el proyecto de Zona Franca, al no depender de expropiaciones o compras de terrenos.

El diseño del «Vigo Arena» promete ser también rompedor, aprovechando entre otras cuestiones la orografía de la zona, con grandes diferencias de cota. Se sacará provecho de ese contexto planteando un equipamiento «semisoterrado» , lo que reducirá su impacto visual y permitirá generar en la parte superior del pabellón una amplia área de paso transitable, con zonas verdes que se unirán al bosque propiedad de los Jesuitas. Ese «encaje» en el suelo repercutirá además en una insonorización total para reducir las afecciones acústicas a los vecinos del entorno.

En cuanto al interior, la pista que se utilizará para eventos deportivos, actos culturales y conciertos estará rodeada de un graderío dividido en dos anillos (inferior y superior), con la posibilidad de disponer también de asientos retráctiles. En el nivel más bajo, se construirá un aparcamiento subterráneo con una capacidad entre 1.000 y 1.500 vehículos.

«Será unha nova infraestrutura cultural e deportiva que situará a Vigo no mapa dos grandes eventos» David Regades — Delegado del Consorcio de la Zona Franca de Vigo

Asimismo, otra de las ventajas que ofrece Teis para acoger el «Vigo Arena» es su ubicación, en un punto accesible a pie desde la zona centro y el Ensanche de la ciudad, una de las líneas rojas que tenía el Concello para un proyecto de estas características, pero también bien conectado por su proximidad a las salidas de la AP-9 y grandes parkings como el de Vialia. Desde el Concello, garantizan además que la movilidad estará garantizada con nuevos viales y mejora de los existentes.

«Será el pabellón más grande del noroeste peninsular e irá a velocidad de crucero. La forma de entenderlo es magnífica y será parte, además, de una operación magnífica de regeneración con viviendas y otras dotaciones que impulsa Zona Franca. Será también un gran elemento de movilización económica, generando nuevos negocios y dinamizando Teis, que vivirá una revitalización absolutamente maravillosa», destaca el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

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Por parte de Zona Franca, su delegado, David Regades, pone en valor la «oportunidade histórica para a Eurorrexión» que supone la revolución que vivirá Guixar, «un proxecto que non só é urbanismo, senón cidade, identidade e futuro cunha nova infraestrutura cultural e deportiva que situará a Vigo no mapa dos grandes eventos cunha calidade técnica e arquitectónica excepcional integrando tamén vivenda, espazos públicos e mobilidade amable e recuperando unha fronte urbana que durante década estivo fragmentada».