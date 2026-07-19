Caballero acusa a la Diputación de decir «no a todo lo que necesita Vigo»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, responde con dureza a la entrevista del presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, al que acusa de mantener una política de bloqueo hacia la ciudad. El regidor aseguró que el titular del organismo provincial vuelve a decir «no a todo lo que necesita Vigo» y le reprochó su posición sobre asuntos como Peinador, el Mundial 2030, la reforma de Balaídos, el parque de Finca Matías, la humanización de Rosalía de Castro o los grandes eventos turísticos de la ciudad.

Caballero centró parte de su réplica en el aeropuerto. Según el alcalde, López «dice que no a los vuelos porque, según él, Vigo necesita promoción en destino, no aviones», una tesis que calificó de «curiosa» al comparar la situación de Peinador con Santiago. «Curiosa teoría cuando la Xunta de Galicia sí paga vuelos en Santiago», censuró el regidor.

El alcalde también acusó a la Diputación de seguir oponiéndose a que Vigo sea sede del Mundial 2030. A su juicio, el presidente provincial no aclara si aportará fondos para la ampliación de la grada de Tribuna de Balaídos. «Ya sabemos cuál es su postura: no quiere financiarlo cuando lo que tiene que hacer es pagar un tercio, junto al Concello de Vigo y la Xunta de Galicia», señaló.

Caballero reprochó además a López que no hable de los «millones» que, según sostiene, la Diputación «le debe a Vigo» ni de la necesidad de incrementar la inversión provincial en la ciudad. El alcalde defendió que esa aportación debería aumentar al menos 1,5 millones de euros al año para empezar a corregir lo que considera un agravio acumulado durante los últimos ejercicios.

El regidor elevó el tono al asegurar que la Diputación «no hace más que poner obstáculos, una y otra vez, a los grandes proyectos de Vigo». En esa línea, acusó al organismo provincial de retrasar pagos y de no facilitar actuaciones como el parque de Finca Matías, la humanización del primer tramo de Rosalía de Castro o la construcción de rampas, ascensores y escaleras mecánicas.

También respondió a las referencias de López sobre el proyecto del PP vigués y la candidatura de Luisa Sánchez. «Asegura que el proyecto del PP despierta ilusión. Debe vivir en Vilagarcía o en Honolulú», ironizó Caballero, que definió la política popular hacia Vigo como «una calamidad y un castigo permanente a la ciudad».