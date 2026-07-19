Una boda con Obi-Wan Kenobi, Xena y dinosaurios hinchables

Hay bodas originales y luego está la de Xulia Larrán y Ania González, que después de 11 años juntas se dieron el «sí, quiero» en la Rectoral de Cobres con una celebración tan especial como divertida.

Todo empezó con una frase del padre de Xulia. Cuando le contaron que se casaban, soltó: «Qué bien, por fin voy a poder ir a una boda de Obi-Wan Kenobi». Y dicho y hecho: la familia más cercana se apuntó al universo Star Wars. Ania, para no desentonar, eligió ir de Xena, la princesa guerrera, un personaje que le gustaba y que encajaba perfectamente con la temática.

La invitación ya avisaba de que la vestimenta era libre, incluso con opción de disfraz. Y los invitados se lo tomaron en serio: hubo Team Rocket, guiños a Grease y amigas vestidas de colores, muy en clave Orgullo. Después de la ceremonia casi todos se cambiaron, salvo algunas valientes que decidieron seguir con el colorido hasta el final.

Un enlace nupcial de fantasía solo apto para frikis / FDV

Otro detalle especial fueron las zapatillas deportivas de las novias, de la marca Timpers, vinculada a personas con discapacidad y con el logo escrito en braille. Además, están hechos con materiales sostenibles y reciclados, algo que Xulia y Ania valoran mucho.

La ceremonia tuvo de todo: un King África espontáneo, un monje que acabó convertido en Presley para casarlas y hasta un flashmob de Los Chichos con coreografía incluida. Y como el baile nupcial no podía ser menos, las novias prepararon el suyo… metidas en dinosaurios hinchables, la mejor forma de disimular, dicen ellas, sus carencias bailando.

El resultado fue una boda con humor, amor, orgullo, conciencia social y mucha personalidad. Vamos, que Xulia y Ania no solo celebraron su enlace: montaron una auténtica película.

Envía tus fotos, textos y vídeos a la dirección de correo electrónico vivevigo@farodevigo.es o a través de Whatsapp al teléfono 659 23 51 20

Noche blanca con «garden party» en Castrelos

Los jardines del Pazo de Castrelos viajaron a los felices años veinte con la recreación de la cosmopolita «garden party» que la aristócrata Mariana Whyte, última moradora del pazo, celebró el 24 de junio de 1925. La cita, integrada en la programación de la Noite Branca de Vigo, convirtió el histórico recinto en una elegante fiesta al aire libre llena de música, ambiente de época y participación ciudadana.

Bonnie Cooper (sentada a la izquierda) con amigas en la 'Garden party' de Castrelos. / FDV

La propuesta invitaba a acudir de blanco y con estética de los años veinte, y el público respondió con entusiasmo. Pamelas, perlas, plumas, encajes, guantes y bastones llenaron de color y teatralidad los jardines, transformando Castrelos en una postal viva de otra época.

Entre los asistentes estuvo la soprano y profesora de canto canadiense afincada en Galicia Bonnie Cooper, que posó con amigos en distintos rincones del pazo y compartió la velada con otros participantes caracterizados para la ocasión. Cooper, vinculada a la Alliance Française de Vigo y directora del coro adulto The Happy Singers, aportó además ese aire internacional que tan bien encajaba con el espíritu cosmopolita de la recreación.

Bonnie Cooper, posando con el alcalde y con otros amigos asistentes a la fiesta. / FDV

La Fiesta Blanca fue una de las actividades más vistosas de la noche y volvió a demostrar el atractivo de unir patrimonio, historia y diversión. Castrelos se convirtió, por unas horas, en un salón aristocrático bajo los árboles, recuperando la memoria de Mariana Whyte con elegancia, humor y mucho ambiente vigués.

Los voluntarios del 'Murcia 42' celebran la onomástica de su licenciamiento

Vigo volvió a mirar a una parte muy querida de su memoria militar y ciudadana. Un grupo de antiguos voluntarios del Regimiento de Infantería Murcia n.º 42, conocido popularmente como «Murcia 42», se reunió para celebrar el 65 aniversario de su licenciamiento, en un emotivo encuentro marcado por los recuerdos, la amistad y el orgullo compartido.

Foto de familia de la celebración en el hotel Zenit Lisboa de Vigo. / FDV

La jornada comenzó con una misa en la iglesia de los Capuchinos, donde los asistentes recordaron a los compañeros de promoción y a todos aquellos que ya no pudieron participar en esta cita. Después, la celebración continuó con una comida de confraternidad en un hotel de Vigo, en la que no faltaron las anécdotas de juventud y el reencuentro entre viejos camaradas.

Muchos de los presentes realizaron la mili en Barreiro, en el antiguo acuartelamiento donde hoy se encuentra la residencia de mayores. Aquel cuartel, inaugurado en 1958, fue durante décadas un punto de referencia para miles de reclutas y soldados que pasaron por Vigo y que mantienen todavía un fuerte vínculo sentimental con la ciudad.

Los asistentes en la misa de Capuchinos. / FDV

El «Murcia 42» estuvo profundamente arraigado en Vigo desde 1887 hasta su despedida y disolución en 1984. Durante casi un siglo, el regimiento formó parte de la vida cotidiana viguesa y dejó una huella imborrable en varias generaciones.

Uno de los impulsores de este encuentro fue José Manuel 'Pepe' Morales, persona muy conocida en Vigo por su vinculación durante años al asociacionismo comercial de la ciudad. Gracias a iniciativas como esta, los antiguos voluntarios mantienen viva una memoria compartida que une compañerismo, historia local y afecto por Vigo.

Más «intrépidos» en Samil

Después de conocer a otros habituales de Samil, Ramiro ha querido reivindicar también a su pandilla, un grupo de amigos que demuestra que la playa viguesa tiene vida mucho antes de que muchos empiecen el día.

Los amigos 'samileros' en su desayuno de las 10.00 horas. / FDV

Ellos acuden todos los días del año a las 07.00 horas de la mañana, fieles a su cita con el paseo, la charla y el aire del mar. Y, por si eso no fuera suficiente madrugón, hace unas semanas se les unió una amiga todavía más intrépida, que aparece por Samil a las 06.00 todos los días.

Un enlace nupcial de fantasía solo apto para frikis / FDV

Después del madrugón, llega el momento más esperado: sobre las 10.00, el grupo se reúne para tomar un café, conversar y arreglar un poco el mundo, como mandan las mejores tertulias. Porque en Samil no solo se pasea: también se hacen amistades, se comparten rutinas y se celebran esos pequeños rituales que dan alegría a la vida diaria.

Noticias relacionadas

Ramiro nos envía la foto de esta pandilla 'samilera', que reclama con todo merecimiento su sitio entre los habituales de la playa. Y visto lo visto, hay que reconocerlo: en Samil también hay valientes de primera hora.