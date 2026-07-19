Un año entre 45 en la maternidad del Cunqueiro: nacen más niñas que niños

En los 45 años en los que hay datos registrados de los nacimientos divididos por sexo en los municipios gallegos, solo en uno vinieron al mundo más niñas que niños en el área sanitaria Vigo. Sucedió en 2023 y fue por muy poco: doce más. No es algo que suceda solo en el territorio vigués. Es un desequilibrio natural que se produce en todo el planeta. De ahí que llame la atención que, en lo que va de 2026, las bebés se hayan mantenido en cabeza en la mayor maternidad de Galicia, la del Hospital Álvaro Cunqueiro. A 16 de julio, habían nacido 71 más —752 frente a 681—. El 52,5% del total.

La proporción natural de sexos al nacer, en la mayor parte del mundo, oscila entre 104 y 107 niños nacidos por cada 100 niñas, según diferentes publicaciones. Los 26 municipios que conforman el área viguesa se encuentran en el rango alto de esa horquilla: 107 varones por cada 100 mujeres.

En total, desde 1980 se registraron en el territorio del área sanitaria 219.931 bebés. De ellos, nacieron varones, justamente, el 52%. En concreto 114.421niños; 7.568 más que ellas. La mayor diferencia se registró en 1981, con más de medio millar de varones más —representaron el 53,5%—. Y le siguen los dos años sucesivos: 1982 con 443 más y 1983, con 267. Son 14 los años en los que rebasaron los alumbramientos de niñas en más de 200.

El año pasado a estas alturas, los varones llevaban la delantera con 54 nacimientos más: 759 frente a 705. Suman una cifra algo superior a la del presente ejercicio —un total de 1.469 frente a 1.433—, lo que da pie a pensar que la natalidad no abandona la senda del descenso. Al inicio de esta serie histórica, nacían el triple de bebés en el área: 8.478 bebés en 1980 frente a los 2.785 del año pasado.

Casualidad

¿Qué está sucediendo este año en la maternidad de Beade? Aún restan cinco meses y medio, en los que las cifras podrían compensarse, aunque la ventaja de las bebés se ha mantenido bastante estable a lo largo de esta primera mitad del año. Si finalmente acaban por encima, tampoco se deben buscar más explicaciones que el puro azar o la casualidad, tal y como destaca David Posada, catedrático de Genética de la Universidad de Vigo. Es un resultado aislado, en un momento puntual y en un pequeño territorio del planeta. Nada representativo.

¿Y por qué sí es una tendencia estable el desequilibrio natural en favor de los varones? «No existe un consenso claro respecto al sesgo en la razón hombre/mujer al nacer», responde Posada, tras revisar la literatura científica disponible sobre el tema. El estudio que considera más robusto sobre el tema es el que lideró el estadounidense Steven Hecht Orzack, en 2015. «Sugiere que, en el momento de la concepción, dicha razón es de aproximadamente 0.5, es decir, prácticamente equitativa, pero que a lo largo del embarazo los fetos femeninos presentan una ligera mayor mortalidad intrauterina. Una hipótesis para explicar este fenómeno apunta a posibles interacciones del cromosoma X con otros cromosomas durante la división celular, lo que podría dar lugar a ciertas anomalías genéticas», resume.

No obstante, advierte que «conviene subrayar que se trata de un campo de investigación aún abierto, por lo que estas conclusiones deben tomarse con cautela».

El doctor Luis Ignacio Devesa, ginecólogo y obstetra de la Unidad de Reproducción Asistida de Vithas Vigo, apunta que circulan diversas teorías sobre la materia. Además de la que plantea una mayor probabilidad de mortalidad de los embriones femeninos, alude a otra desde el punto de vista demográfico: «naturalmente nacerían más niños que niñas para compensar la disminución en la esperanza de vida de los varones».

Como curiosidad, cuenta que, «en épocas de guerra, parece ser que hay un mayor porcentaje de nacimientos de niñas», según una teoría que «se desarrolló a partir de la Segunda Guerra Mundial».

Resalta que si no hay una respuesta clara a por qué nacen más niños que niñas es, principalmente, porque «es muy difícil estudiar la causa original, ya que estamos hablando de etapas primigenias de la gestación» y, «para empezar, no es ético estudiar embarazadas de esta manera».