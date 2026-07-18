Vigo acelera su proyecto para convertir las Cíes en geoparque de la Unesco y avisa: «Después seremos Patrimonio de la Humanidad»

El Concello de Vigo no se olvida de los proyectos que tiene en marcha para conseguir nuevos reconocimientos para las Islas Cíes y, en este sentido, la junta de gobierno local desbloqueó en su última sesión la licitación para la prestación del servicio de organización y control de la candidatura del archipiélago a convertirse en geoparque de la Unesco, una distinción que el alcalde vigués, Abel Caballero, está convencido de que se conseguirá y que servirá para que, con posterioridad, se retome la batalla por convertir las Cíes en Patrimonio de la Humanidad.

«Destinamos 138.000 euros para un encargo que permitirá cumplir los niveles de visibilidad, infraestructuras y servicios establecidos, algo que se suma al convenio que firmamos el año pasado con la Universidad de Vigo para trabajar de forma coordinada en la candidatura, para lo que tenemos también alianzas con el sector turístico desarrollando acciones coordinadas que permitan diversificar la economía sin comprometer ecosistemas y lanzar campañas educativas», indicó Caballero.

Sobre las opciones de ser Patrimonio de la Humanidad, el alcalde vigués reiteró sus reproches a la Xunta «por hacernos trampa y no dejarnos, pero una vez que tengamos las Cíes como geoparque retomaremos lo otro».

Asimismo, la junta de gobierno de este viernes sirvió también para aprobar la convocatoria y las bases para conceder subvenciones a la organización de actos sociales y vecinales, para lo que el Concello reserva 100.000 euros. Se podrán pedir cuatro tipos de ayudas distintas: montaje de carpas, instalaciones y cubiertas; diseño e impresión de publicaciones, organización de competiciones de juegos populares y actos sociales y de promoción de valores.

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«Queremos que las asociaciones desarrollen sus actividades con apoyo del Concello, porque estamos hablando de algo de interés general», sentenció Caballero sobre este asunto.