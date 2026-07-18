«El público de Vigo es el éxito de O Marisquiño»

Carlos Domínguez, «Pity», es el fundador y director de O Marisquiño, el festival de deportes y cultura urbana que, desde Vigo, se ha convertido en una referencia internacional. Lo que comenzó como un pequeño encuentro con apenas unos cientos de asistentes es hoy un evento que reúne a miles de personas y sitúa a la ciudad en el mapa mundial de disciplinas como el skate, el BMX, el MTB o el breakdance. A las puertas de una nueva edición, el festival afronta nuevos retos, competiciones y ambiciones, pero mantiene intacto el espíritu con el que nació hace más de dos décadas.

Queda menos de un mes para O Marisquiño 2026. ¿Cómo vive «Pity» los días previos al festival?

Es un trabajo muy intenso y continuo. Por ejemplo, el otro día habíamos quedado para ver todos el partido de España y a mí me tocó llevar todo el merchandising a impresión porque hubo un pequeño retraso en una entrega. Hay que estar pendiente de todo y trabajar continuamente. Por suerte, tenemos un gran equipo que está trabajando al 100% y sin ellos no se podría hacer.

¿Cómo se coordina a un equipo tan grande?

En nuestro caso, tenemos todo organizado por áreas. Está la parte de producción, que está al servicio de las diferentes áreas. Luego, en cada deporte tenemos lo que nosotros llamamos un responsable de zona deportiva, cultural o musical. Por ejemplo, en skate hay una persona que se encarga de esa disciplina y el servicio de producción está siempre pendiente de sus necesidades. En BMX exactamente lo mismo, y en breakdance también. En los conciertos es un poco más complejo, porque está la parte de contratación de artistas, la de infraestructuras y la parte técnica. Por último, también está la seguridad, que trabaja al servicio de todos los departamentos. Es un organigrama muy amplio en el que todo está interconectado.

Más allá de que O Marisquiño tenga ya sus fechas marcadas, ¿en qué momento siente que ha comenzado realmente el festival?

Realmente, esto es un continuo no parar. Estamos pensando en todo constantemente. Hace más de un año que se está hablando y planificando. Nos anticipamos un poco a la improvisación. Ya estamos pensando en 2027 y en los años siguientes, porque trabajamos siempre muy a largo plazo. Queremos llegar a 2030 y estar en ese podio de liderazgo internacional, y eso requiere mucho trabajo con anticipación.

Como novedad, este año el festival acogerá la final de DMC Iberia. ¿Qué significa para usted, tanto a nivel personal como para O Marisquiño, traer este campeonato a Vigo?

Para mí, que este año podamos tener en Vigo el DMC, que es el Campeonato del Mundo de disc jockeys, es algo muy especial. Cuando yo era superjoven escuché por primera vez a los Beastie Boys y supe quién era Mix Master Mike, que es el que más títulos ha ganado del DMC. Así que hoy en día poder tener un DMC en Vigo es algo que nunca pude imaginar. Estamos acostumbrados a escuchar otro tipo de música, todo más digital, más tecnológico, pero todo lo tecnológico y digital viene de una raíz cultural que es lo analógico. Gente que estaba rompiendo las agujas de sus tocadiscos y rayando los discos para hacer ritmos que no eran capaces de producir con una sesión normal estaba creando música.

Después de estos 25 años de festival, ¿llegó a pensar en algún momento que O Marisquiño alcanzaría esta dimensión?

Desde luego que no. Si hay alguien sorprendido soy yo mismo, porque cuando se hizo el primer Marisquiño, entre público y participantes no llegaban a 200 personas. Esto ha ocurrido gracias al trabajo de todo el mundo, porque tenemos la suerte de que todos tratan de hacerlo lo mejor posible y de mejorar la edición anterior. Somos muy afortunados de que la gente se implique tanto y, gracias a eso, están llegando los resultados que estamos consiguiendo.

A pesar de todos estos años, ¿hay algún momento que siga siendo especial, que le siga ilusionando?

Cada año siempre es especial. En cada momento hay una emoción y esa emoción se transforma en la búsqueda de querer mejorar. Siento una satisfacción enorme cuando esas ideas que tenemos todos se convierten en realidad. Esa es la ilusión que tengo este año, igual que muchas otras. Hay sorpresas de deportistas que vienen y que poco a poco iremos desvelando. Desde luego, si no hay ilusión, no hay nada. Todo ser humano se alimenta de ilusión.

¿Qué significa O Marisquiño para Vigo?

La pregunta también sería qué significa Vigo para O Marisquiño. Tenemos la suerte de que la ciudad nos quiere y el público que tenemos en Vigo es el éxito del evento. Nosotros tenemos una responsabilidad: hacer las cosas bien para que el público nos siga queriendo. Y cuando digo que nos quieren, nos quieren en los momentos buenos y en los momentos malos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mejor que sabemos hacer: sorprenderles y lograr que nos sigan queriendo año tras año.