El plan para potenciar el Instituto Ferial de Vigo estará listo antes de lo previsto: elegidas las empresas que lo elaborarán

La biblia que guiará el destino a corto, medio y largo plazo del Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) será una realidad antes de lo previsto. Tras semanas de deliberaciones y análisis de las cuatro ofertas presentadas al concurso convocado por el patronato del Ifevi para diseñar los planes funcional y estratégico, este órgano tiene ya sobre la mesa una propuesta de adjudicación del contrato, por lo que es factible que en unas semanas, se pueda firmar. Será, además, en unas condiciones que agilizarán el proceso para contar con ambos documentos a finales de este año o principios del que viene.

La empresa que ha obtenido la mejor puntuación y que será la adjudicataria es la UTE formada por GOC y EOSA, firmas que cuentan con un amplio bagaje en este tipo de servicios y que se llevarán el contrato tras dictaminar la mesa de contratación que la primera firma elegida, Deloitte Consulting, no presentó correctamente la documentación requerida tras ser la mejor valorada en un primer momento.

Las sociedades responsables de elaborar los planes funcional y estratégico se comprometen a realizar el encargo en un plazo máximo de cuatro meses y medio, una vez que redujeron en 45 días el tiempo máximo estipulado en los pliegos. En el currículum de las adjudicatarias destaca que han diseñado documentos similares a los que requiere el Ifevi en más de tres ocasiones, garantizando además que la plantilla se reforzará con dos personas más de las inicialmente requeridas por el patronato del Ifevi. El presupuesto del que dispondrán las empresas roza los 66.000 euros (IVA excluido).

Tareas

El patronato del recinto ferial ha establecido una serie de directrices para ambos planes, partiendo primero de la realización de un diagnóstico de la situación actual tanto en lo que se refiere al estado de las instalaciones y su entorno como a la institución, analizando los medios humanos de los que dispone o planteando incluso si es conveniente articular una fórmula jurídica alternativa a la de fundación para esta nueva etapa. Se pide también una comparativa con otros recintos feriales de España para conocer su funcionamiento.

El plan funcional deberá identificar las necesidades más urgentes, mientras que el estratégico un horizonte a casi diez años vista, hasta 2035 para analizar, entre otras cuestiones, la conveniencia de ampliar los pabellones para abrirse a nuevos usos, la realización de eventos simultáneos, incorporar las nuevas tecnologías o modernizar la imagen del recinto.

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En paralelo, la Xunta ha vuelto a presionar al Concello de Vigo para avanzar en el cambio de modelo de gobernanza y establecer un sistema tripartito, un proceso que debe ir acompasado a la elaboración del plan director.