¿Qué novedades traerá el nuevo contrato de transporte en Vigo? El Concello obliga a varias inversiones

Aunque no supondrá una revolución de un día para otro, el nuevo contrato sí supondrá importantes cambios que se irán implementando paulatinamente y así está estipulado en los pliegos elaborados por el Concello para el concurso que enfila su fase definitiva para resolverse. Entre las obligaciones de la futura adjudicataria, que todo apunta a que será Vitrasa, destaca la inversión de 70 millones para la renovación de flota y sistemas, exigiéndose la incorporación de 55 vehículos, de los cuales al menos 41 deberían ser eléctricos y 14 híbridos enchufables. Por otro lado, la reforma de las instalaciones de Camposancos, las cocheras, será una obligación y también dar el salto definitivo hacia las nuevas tecnologías.

Analizando el contenido de la propuesta planteada por Vitrasa, que recoge el informe técnico del concurso, la actual concesionaria contempla una renovación progresiva de la flota «considerando factores como capacidad, autonomía, maniobrabilidad, confort y eficiencia energética». Destacan la propulsión totalmente eléctrica en los vehículos de 12 metros, baterías de alta capacidad y larga duración, sistemas avanzados de asistencia a la conducción o frenado automático de emergencia. Como mejora adicional, la línea circular se dotará con cinco desfibriladores. Además, Vitrasa se compromete a acelerar los plazos previstos para modernizar lo antes posible los autobuses.

Para dar cobertura al incremento de autobuses eléctricos se hace necesario, en consecuencia, mejorar las instalaciones de Camposancos. La propuesta de Vitrasa contempla la instalación de puntos de recarga, sistemas inteligentes de gestión energética, iluminación LED, integración de energías renovables, sustitución de elementos con fibrocemento y la adaptación completa a la normativa de accesibilidad.

Los conductores también notarán mejoras, al disponer de 11 nuevos aseos de tipo químico, equipados con sistemas de control de acceso y distribuidos en cabeceras de la red, mientras que como complemento se negociarán acuerdos con establecimiento y con la red de aseos públicos para cubrir los lugares donde sea inviable una instalación permanente.

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Las nuevas tecnologías deberán también incorporarse al servicio. Destaca la modernización de los pagos implementando un sistema que permita a los usuarios acceder mediante tarjeta sin contacto, códigos QR, tecnología NFC o monederos digitales, así como la virtualización completa de la Pass Vigo integrándola en la app, que ofrecerá predicciones de llegada y mostrará la ocupación de los autobuses en tiempo real.