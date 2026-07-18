Luisa Sánchez oficializa su candidatura a la Alcaldía de Vigo para liderar «un cambio de ciclo»

Luisa Sánchez ya es oficialmente candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Vigo para las elecciones municipales de 2027. La presidenta local del PP y portavoz municipal popular proclamó este sábado su candidatura durante el acto celebrado por la dirección nacional del partido en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, donde los populares presentaron a sus aspirantes a las alcaldías de las capitales de provincia españolas y de las ciudades gallegas.

«Soy Luisa Sánchez y quiero ser alcaldesa de Vigo», afirmó al inicio de una intervención en la que combinó apelaciones personales y políticas. La dirigente popular aseguró que da el paso «porque amo mi ciudad», pero también, añadió, porque «queda mucho por hacer en Vigo».

Sánchez situó su candidatura bajo la idea de un «cambio de ciclo» en la ciudad tras cinco mandatos consecutivos de Abel Caballero al frente del Concello. La candidata defendió la necesidad de abrir una nueva etapa que permita, según sostuvo, aprovechar mejor las capacidades de Vigo y reforzar su papel dentro del conjunto de Galicia y España.

«¿Y qué puedo ofrecer? Un cambio de ciclo. Un Vigo que abra puertas y aproveche todo su potencial. Un Vigo que mire al futuro sin límites. Un Vigo que lidere y no se aísle», señaló durante su discurso.

La presidenta local del PP vinculó además las municipales de 2027 a un contexto político que considera especialmente favorable para su partido. A su juicio, el próximo año puede abrir un escenario de mayor colaboración institucional si los populares logran reforzar sus posiciones en los distintos niveles de gobierno. «2027 representa una oportunidad histórica para Vigo», afirmó, en referencia a la posibilidad de avanzar de la mano de la provincia, Galicia y España.

Sánchez aprovechó también su intervención para agradecer el trabajo del PP de Vigo y de su equipo local, al que se refirió como un «equipazo», así como la implicación de afiliados y simpatizantes. La candidata cerró su discurso con un mensaje de confianza en el futuro de la ciudad: «Yo estoy preparada. Y sé que Vigo también lo está. Ha llegado la hora de creer en el Vigo por venir».

El acto de Santiago estuvo encabezado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, encargado de la proclamación oficial de los candidatos, y contó también con la intervención del presidente del PPdeG y de la Xunta, Alfonso Rueda. Un día antes, el Comité Electoral Nacional del partido había aprobado en A Coruña los nombres de los aspirantes a las capitales de provincia para las municipales de 2027.

En el caso gallego, intervinieron los siete candidatos de las ciudades: Luisa Sánchez, por Vigo; Miguel Lorenzo, por A Coruña; Ana Méndez, por Ourense; Borja Verea, por Santiago de Compostela; Elena Candia, por Lugo; Rafa Domínguez, por Pontevedra; y José Manuel Rey Varela, por Ferrol.

El PP gobierna actualmente en 30 de las 50 capitales de provincia. De las 20 en las que no gobierna, renovará 11 candidaturas para las próximas municipales. Además, 21 de las 50 listas estarán encabezadas por mujeres, el 42% del total, según los datos trasladados por la formación. En ese escaparate nacional, Sánchez abrió formalmente la carrera del PP vigués hacia 2027 con un mensaje central: presentarse como alternativa de gobierno y como inicio de una nueva etapa para la ciudad.