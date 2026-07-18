Tus heces por la ciencia: El Galicia Sur pide colaboración ciudadana para crear el primer observatorio de microbiota

En nuestro sistema digestivo viven billones de microorganismos que desempeñan funciones esenciales. Es la microbiota intestinal y, en los últimos años, la investigación científica ha demostrado su relación con el desarrollo de diversas enfermedades, desde las gastrointestinales, cardiovasculares y metabólicas, hasta cáncer, depresión o alzhéimer. El Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) ha recibido el apoyo económico del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública —263.362 euros— para crear un observatorio que permita conocer el estado de salud de la microbiota de la población de área sanitaria de Vigo y monitorizar su evolución en el tiempo. La idea es ver si funciona como índice de bienestar y cómo le afectan el entorno y los hábitos, para avanzar en medicina personalizada. Para ello, piden la colaboración de la ciudadanía.

El proyecto BiomeXplore, liderado por la microbióloga Sonia Pérez, nació para dar respuesta a la pregunta de cómo influye la alimentación, el deporte o el lugar en el que vivimos en nuestra salud. Pese al demostrado vínculo de la alteración de la microbiota con múltiples enfermedades, la complejidad de su análisis hace que todavía sea un campo bastante desconocido. El Grupo de Investigación de Microbiología e Infectología del IISG ha desarrollado una herramienta —Biome4Health— basada en Inteligencia Artificial que permite procesar un volumen masivo de datos tanto de la secuenciación genética de microbiota como de hábitos de vida y exposiciones ambientales —lo que se conoce como exposoma—, traduciéndolos a una puntuación concreta, personalizada y fácilmente interpretable para que clínicos y autoridades sanitarias puedan trabajar con ella. Lo transforma en conocimiento útil.

La finalidad es avanzar hacia modelos de prevención más precisos y disponer de herramientas que permitan identificar patrones de riesgo y oportunidades de prevención de enfermedades. Además de su valor científicio, el proyecto aspira a posicionar a Galicia como uno de los referentes en la aplicación de tecnologías avanzadas para el estudio de la microbiota y de la medicina preventiva basada en datos. Ya han presentado Biome4Health (B4H) en dos congresos mundiales —uno de exposoma, en Sitges y otro de microbiota, en Seúl—.

El equipo. Desde la izq.: Samad Ullah, Nicolás Sobral, Cristina Amosa, Daniel Costas, Sheila Parga, Sonia Pérez, Jorge Julio Cabrera, Ana Otero, Maryam Nadhim, Lorena G. Calvo y Julian. / IISGS

Generaron la herramienta con un modelo de IA entrenado para establecer la relación entre el estado de la microbiota intestinal y el riesgo de enfermedades. «Buscan un score, una puntuación de salubridad de la microbiota y, por tanto, del riesgo de las personas a desarrollar ciertas patologías», explica la investigadora Nahir Rodríguez.

Ahora quieren integrarlo con las variables ambientales georreferenciadas por código postal —calidad del aire, clima, niveles de urbanización, contaminación acústica...— y las de estilo de vida —consumo de tabaco y alcohol, niveles de estrés, horas de sueño, ejercicio...— de habitantes para obtener un perfil detallado de la microbiota intestinal del área sanitaria.

Para ello, han iniciado el estudio LifeXplore y se han puesto como meta reclutar a 480 personas hasta el 2 de octubre. Llevan 200. Cuentan con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacia de Pontevedra (Cofpo). En concreto,están realizando esta captación 16 farmacias distribuidas en siete municipios, para incluir zona urbana y rural.

La farmacéutica Clara Hernández, en la Farmacia Reboreda, con los materiales que utilizan en el programa Biomexplore / Jose Lores

La Farmacia Reboreda, en Redondela, es una de ellas. La farmacéutica Clara Hernández González agradece al IISGS la oportunidad de colaborar en esta investigación y destaca el papel de las farmacias como «punto más cercano al paciente».

Buscan personas de diferentes franjas de edad entre los 18 y los 75 años. «La mayoría de los que se están interesando son jóvenes», apunta Clara, que anima a los mayores a sumarse también. Tienen que llevar, al menos, dos años viviendo en el área. Deben mantener patrones de alimentación más o menos estables y no haber subido o bajado más de 5 kilos de peso en los últimos tres meses. Están excluidos aquellos que padezcan ciertas enfermedades crónicas, oncológicas activas, autoinmunes o inmunodeficiencias. No pueden participar embarazadas ni en lactancia. Deben llevar, al menos, tres meses sin tomar antibióticos o suplementos que alteren significativamente la microbiota. Tampoco pueden captar a más de 2 personas del mismo núcleo familiar.

Si superan estos criterios, les someterán a un cuestionario de actividad física y otro de frecuencia en consumo de alimentos. Además, les tomarán medias como peso, altura, porcentaje de masa muscular y grasa y fuerza de agarre. «Es información que se llevan», destaca Clara. Tardarán entre 20 y 30 minutos.

También se llevarán la información que se obtenga en el laboratorio del análisis de microbiota de una muestra de sus heces, para la que les entregarán un kit de recogida y les enseñarán cómo hacerlo. En el informe no les podrán decir si está sana o no por cuestiones éticas, pero son datos valiosos que un especialista les podrá interpretar.

Destacan desde el grupo de investigación que la colaboración de la población permitirá construir una base de conocimiento única que servirá para desarrollar nuevas herramientas de investigación orientadas a mejorar la prevención y el bienestar de las generaciones futuras.