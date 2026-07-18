Ya hay fecha oficial: El Concello de Vigo y los responsables de los chiringuitos se reúnen por primera vez «para buscar soluciones»

El Concello de Vigo se reunirá con los responsables de los chiringuitos «para buscar soluciones» ante la prohibición de celebrar conciertos en los entornos de las playas, lo que supone un duro golpe en el bolsillo de estos empresarios. Según proclamó el portavoz municipal Carlos López Font, se les trasladará que para la realización de aquellas actividades que se celebren en zonas de dominio público marítimo, se debe pedir en primer lugar autorización a la Xunta de Galicia, para que posteriormente el Concello otorgue el visto bueno definitivo.

«Así se hace en la decena de eventos que la ciudad acoge cada semana, como es el caso de este fin de semana de las fiestas de Bouzas, la Fiesta de la Cultura en la Puerta del Sol o la instalación de pantallas para seguir la final del Mundial», señala el portavoz local.

Font hace hincapié en que este tipo de espectáculos se resuelven en base a una ley autonómica, «que el Concello está obligado a hacer cumplir». Por ello, son los técnicos municipales quienes realizan las inspecciones correspondientes, en línea con los criterios de seguridad establecidos. La ansiada cita para intentar llegar a un acuerdo y dar respuesta a la problemática musical en el recinto próximo a los arenales tendrá lugar el próximo lunes 20.

Sin embargo, no es el único conflicto en relación con las licencias para el desarrollo de actividades en la ciudad olívica que encara el gobierno local. La cancelación de la 'Xornada Cultural Mar de Galicia', organizada por la Asociación Sociocultural y Deportiva Over, ha desatado la «estupefacción» y el consiguiente enfado de los miembros. Tildan al acto como «una decisión arbitraria de Abel Caballero», el alcalde de Vigo, y critican que «las deficiencias detectadas son abiertamente cuestionables». Además, destacan el «quebranto económico» que la decisión conlleva, «no solo a la organización, sino también al personal contratado»

«Llevamos meses trabajando para sacar este proyecto adelante y, a menos de 24 horas de su celebración, el Concello decidió cancelar el evento mediante una comunicación que no recibimos hasta las 16 horas del viernes 17 de julio, sin posibilidad real de presentar alegaciones y dando por cerrado el expediente», denuncian desde la organización.

Over había presentado los documentos pertinentes el pasado 30 de mayo, pero no fue hasta el 13 de julio que el Concello dio su primera respuesta. Tras la solicitud de más requerimientos, la entidad local no volvió a contestar hasta este mismo viernes, un día antes del comienzo de las actividades.