La «espectacularidad» de los fuegos de Bouzas: el homenaje a los versos de Lorca de la explosiva cita pirotécnica

Tan solo faltan unas horas para que el cielo en Bouzas se tiña de multicolor en la tradicional y más reseñable cita de las fiestas. Miles de personas se reúnen en la villa marinera y sus alrededores para contemplar, durante aproximadamente media hora, un espectáculo pensado para sorprender a toda la ciudadanía y visitantes. Se trata de los fuegos artificiales de Bouzas, donde la pirotecnia se entremezcla con la poesía. Si bien otros festejos destacan por los conciertos o las grandes orquestas, Bouzas ha encontrado en la pólvora su seña de identidad.

Todos los años, el show luminoso gira en torno a alguna efeméride a la que se rinde homenaje. En esta ocasión, el elegido fue el poeta Federico García Lorca, coincidiendo con el 90 aniversario de su fallecimiento. Granadino de nacimiento, el dramaturgo se enamoró de la cultura y los paisajes de Galicia, lo que le llevó a escribir un total de seis poemas gallegos. «Nos pareció que la idea era muy interesante porque rescatábamos poemas escritos en lengua gallega de una figura como Lorca», señala Telmo Pérez, secretario de la Cofradía del Cristo y miembro de la Comisión de Fiestas.

Detrás de esa media hora de explosiones se encuentra un importante trabajo que obliga a arrancar los preparativos de la exhibición con meses de antelación. «Hacia el mes de marzo ya empezamos a darle vueltas a una temática para orientar por qué línea van a ir los fuegos. Generalmente nos solemos apoyar en el Día de las Letras Galegas. Hay cierta libertad, pero procuramos que el protagonista tenga composiciones poéticas en gallego para que la cultura gallega esté siempre presente», explica Pérez.

Una vez definida la temática, comienza el trabajo conjunto con la empresa encargada de la pirotecnia para que la parte literaria y la explosiva encajen a la perfección. Eva Saraiva es la directora artística y gerente de la entidad que se ocupa de los fuegos de artificio, poniendo el foco la coreografía y en la sincronización con la música escogida para la ocasión. La intención es que sonido, ritmo y explosión formen una única experiencia para cautivar y sorprender a los espectadores.

No es un trabajo sencillo. Aunque la experiencia facilita la toma de decisiones, el nivel de exigencia sigue siendo máximo. Los fuegos son el acto más esperado de las fiestas, pero también uno de los que requiere una mayor inversión económica. Esa responsabilidad pesa sobre quienes organizan un espectáculo que edición tras edición atrae a visitantes de toda la comunidad y consolida a Bouzas como referente en el calendario festivo. «Esa espectacularidad, el colorido, la luminosidad y la explosividad del fuego realmente llama la atención de la gente», confirma Pérez.

La doble función de la poesía

La poesía desempeña así una función fundamental dentro del espectáculo, dividido en cuatro actos. En cada uno de ellos se realizará una lectura de los poemas seleccionados, interpretados por el periodista Juan Caballero y acompañados por composiciones a piano, un instrumento especialmente vinculado a Lorca, del que era un gran apasionado. Cada recital se configura como antesala de los actos de fuego. Además de servir como hilo argumental de la muestra pirotécnica, el momento poético cumple con una importante función. «Esos entreactos nos permiten dejar casi dos minutos en los que el viento limpia la zona de humo para que el acto que venga a continuación tenga un escenario más adecuado y haya un mejor contraste», subraya el secretario de la Cofradía del Cristo.

De las seis obras poéticas, Canzón de cuna pra Rosalía de Castro, morta es la seleccionada para abrir el primer acto, el inicio de un recorrido que une literatura y pólvora en una singular propuesta. A través de este poema, el autor de Romacero gitano expresa su admiración y conexión con la histórica escritora.

Barajando alternativas

Antes de decantarse por Lorca, la organización también estudió dedicar el espectáculo al poeta Manuel Antonio. «El poeta tiene un poemario muy marinero que encaja mucho con la idiosincrasia y la historia de Bouzas», argumenta Telmo Pérez. Sin embargo, la opción de reivindicar los poemas gallegos del escritor andaluz terminó imponiéndose.

Con motivo de la final del Mundial de fútbol, en el que España se enfrentará a Argentina, la exhibición comenzará finalmente a las 0.45 horas de la madrugada del lunes. Era una posibilidad que se contemplaba desde hacía días y que con las recientes victorias de la Selección Española ha sido confirmada para evitar que ambos acontecimientos coincidan.