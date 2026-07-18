Grupo criminal organizado
Detienen a tres mujeres en Vigo tras robar dinero y joyas en viviendas
Fueron localizadas dentro de un edificio de la calle Conde de Torrecedeira
La Policía Nacional detuvo esta semana a tres mujeres que se dedicaban a entrar en viviendas de Vigo para robar. Fueron localizadas dentro de un edificio de la calle Conde de Torrecedeira con dinero, joyas e instrumentos para la apertura de puertas que llevaban ocultos en su ropa interior.
Las autoras fueron arrestadas el pasado martes tras la presunta comisión de varios delitos de robo y hurto en domicilio que estaban siendo investigados en la ciudad, además de pertenencia a grupo criminal organizado. De hecho, «la presencia de las ahora detenidas coincidió con un aumento de este tipo de hechos delictivos», informa el propio cuerpo policial en una nota de prensa.
«La presencia de las ahora detenidas coincidió con un aumento de este tipo de hechos delictivos»
Las tres mujeres permanecen en prisión mientras se continúa indagando su participación en otros robos similares en Vigo. Al mismo tiempo, la Policía Nacional trata ahora de identificar a los dueños de las pertenencias sustraidas para poder devolvérselas.
El dispositivo policial que destapó este suceso incluyó tanto a agentes uniformados como a otros de paisano de las brigadas locales de Seguridad Ciudadana y de la Policía Judicial que realizaban labores de prevención. Colaboraron además otros tres grupos: el Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD), el de Atención al Ciudadano (GAC) y el de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) - Robos.
Cerrar la puerta con llave
Las autoridades inciden en la importancia de cerrar la puerta de casa con llave y con todas las vueltas posibles, «especialmente durante las ausencias del domicilio, aunque sean de corta duración».
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