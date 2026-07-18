Detenido en Vigo tras arrojarle un cristal a la cara a otro en un local de copas

La Policía Local detuvo la pasada madrugada a un hombre que le arrojó a otro un cristal en la cara provocándole cortes de gravedad mientras se encontraban en el interior de un local de copas.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento en la Praza de Compostela sobre las 4.45 horas de la noche de este sábado, según han informado a FARO fuentes oficiales.

La víctima necesitó ser trasladada en ambulancia al hospital dado la importancia de las heridas en el rostro. El propio agresor también presentaba lesiones.

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Se desconoce por el momento el motivo de lo ocurrido.