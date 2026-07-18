Un centenar de personas conforman la batida más multitudinaria para encontrar a Manuela Pereira

La esperanza mantiene con fuerzas al entorno de Manuela Pereira, la mujer de 75 años diagnosticada con principio de alzhéimer a la que se le perdió la pista el 29 de junio en el entorno de Redondela, adonde paseó desde su casa en Vigo. Un centenar de familiares, amigos, conocidos y voluntarios se han reunido este sábado en lo que ha sido la batida más multitudinaria para rastrear las zonas próximas donde fue situada por última vez, en la aldea de Padrón.

«De momento, no hay ninguna novedad», relata a FARO Alexandre, hijo de Manuela. Este viernes, perros de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional procedentes de Madrid continuaron husmeando el punto donde se halló un pañuelo de la mujer y donde se registró la última señal de su teléfono móvil. La Policía Local también presta su servicio a través de drones.

María Pereira, desaparecida desde el 29 de junio. / Cedida

La batida de este sábado, a la que se sumaron los compañeros de trabajo del propio Alexandre, se organizó en tres grupos de una treintena de personas aproximadamente. Comenzó a las 9.00 horas y se prevé que finalice después del mediodía. Se dividieron en tres áreas: hacia Cedeira, en los márgenes de la carretera de Os Valos y por la parroquia de San Esteban de Negros hacia la de Vilar de Infesta.

Manuela Pereira ya había sufrido algún que otro capítulo de desorientación, el más reciente, «hace un par de meses». Se perdió mientras se encontraba en plena caminata ella sola, aunque, en este caso, fue localizada rápidamente. De esta vez, tras una veintena de jornadas y batidas diarias desde el 1 de julio, todavía no se ha dado con su paradero.

Uno de los grupos que conformaron la procura. / Pablo Hernández Gamarra

Según la descripción aportada por SOS Desaparecidos, la septuagenaria mide 1,60 metros de estatura, es de complexión delgada y tiene el pelo marrón claro y los ojos, también marrones.

Cuando fue vista por última vez, vestía un pantalón de lunares. Cualquier pista sobre su localización puede ofrecerse a través del teléfono 868 286 726 o mediante el correo info@sosdesaparecidos.es.