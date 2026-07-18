El BNG reivindica en Vigo soberanía y derechos para Galicia ante el Día da Patria

El BNG reivindicó este sábado en Vigo más soberanía y derechos para Galicia en un acto comarcal celebrado en el parque forestal de Beade con motivo del Día da Patria Galega. La cita formó parte de la campaña nacional «Somos Nación», que culminará el próximo 25 de julio con la manifestación convocada en Santiago de Compostela, a las 12.00 horas, desde la Alameda.

La responsable nacional de Organización del BNG, Lucía López, defendió que la soberanía debe servir para mejorar la vida cotidiana de los gallegos y gallegas. «Non faltan recursos, o que nos falta é poder político para decidir como utilizalos e para iso debe servir a soberanía», afirmó durante su intervención, en la que rechazó que se trate de un concepto abstracto o de un «capricho ideolóxico».

López puso como ejemplo la aportación fiscal de Galicia al Estado, que situó en torno a 15.000 millones de euros, frente a un retorno de 10.000 millones, así como la gestión de los recursos energéticos. A su juicio, Galicia asume impactos ambientales mientras buena parte de los beneficios salen fuera con la complicidad de PP y PSOE con las grandes eléctricas.

En clave local, el portavoz municipal y candidato del BNG a la Alcaldía de Vigo, Xabier P. Igrexas, defendió que la soberanía también es una herramienta para la ciudad. Citó el caso del puerto pesquero, la conexión ferroviaria con Oporto, la puesta en marcha de una red de cercanías o la mejora de la Media Distancia como ejemplos de decisiones que, según sostuvo, no pueden subordinarse a las prioridades de Madrid.

Igrexas contrapuso las visiones «hiperlocalistas» con la propuesta nacionalista y aseguró que «o mellor Vigo aínda está por construír». Con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027, afirmó que esos comicios serán una oportunidad para elegir entre «un Abel Caballero esgotado na inercia do máis do mesmo», un PP que, dijo, «nada lle pode ofrecer á cidade», y la alternativa del BNG para construir un «Novo Vigo».

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El acto también tuvo un marcado contenido pacifista. El responsable comarcal del Bloque, Manuel Caride, defendió el «non á guerra» del nacionalismo como una respuesta antiimperialista y antimilitarista ante la actual ola belicista. En este sentido, reivindicó la manifestación celebrada en Vigo el pasado 30 de mayo contra el desfile de las Fuerzas Armadas y acusó al Estado de «cinismo extremo» por incrementar el gasto militar.