La Xunta anuncia la licitación de las obras para 55 nuevas viviendas de promoción pública en Navia

La Xunta ha dado un nuevo paso en el desarrollo del barrio de Navia, en Vigo, con la licitación de las obras para construir 55 nuevas viviendas de promoción pública, una actuación que contará con una inversión de 11,8 millones de euros. La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, anunció este viernes la publicación del contrato en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, donde las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 28 de septiembre.

El edificio contará con dos plantas de sótano, planta baja, cuatro alturas y un ático. Los sótanos albergarán plazas de garaje, trasteros e instalaciones, mientras que la planta baja dispondrá de un soportal y tres locales comerciales. En las plantas superiores se distribuirán viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, algunas de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.

Con esta licitación, la Xunta completa el proceso de contratación de las promociones públicas previstas en los polígonos 1 y 2 de Navia, donde se levantarán un total de 20 edificios. Según explicó Allegue, la mitad de estas promociones ya se encuentran en una fase avanzada de ejecución y el resto comenzarán a construirse en los próximos meses.

El Ejecutivo gallego prevé construir en Navia un total de 927 viviendas de promoción pública, de las que actualmente 309 ya están en obras. La conselleira destacó que este proyecto forma parte de la estrategia autonómica para incrementar el parque público de vivienda y facilitar el acceso a un hogar, especialmente entre los colectivos con mayores dificultades.

Suelo residencial

Además, la Xunta continúa tramitando dos Proyectos de Interés Autonómico (PIA) en Vigo para desarrollar nuevo suelo residencial. Uno de ellos corresponde al ámbito de Ofimático, donde se prevé la construcción de unas 2.000 viviendas y cuyo planeamiento ya cuenta con aprobación inicial. El segundo se desarrollará en Ramón Nieto y permitirá habilitar suelo para otras 1.300 viviendas.