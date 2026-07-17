Vigo cierra un mes al tráfico una de las principales entradas y salidas del barrio de A Salgueira

Entrar y salir del barrio vigués de A Salgueira hacia Gran Vía y Plaza de España por Emilia Pardo Bazán (la antigua Carretera Provincial) obligará a dar un rodeo a partir del próximo lunes 20 de julio y durante un mes. Ese día continuarán los trabajos de canalización que la empresa Edelne está desarrollando en la Baixada A Salgueria, lo que obligará a cortar el paso de vehículos en ambos sentidos de circulación.

Según informa la Concejalía de Tráfico, el corte comenzará a las diez de la mañana en el tramo superior de Baixada A Salgueira (a la altura del colegio San Fernando). Los trabajos, según informa el Concello, obligarán a cortar ya este vial y solo se permitirá el acceso a garajes, servicio público y carga y descarga.

Las obras de canalización se desarrollarán por tramos durante un mes. La primera semana, del día 20 a 27 de julio, se cortará este primer punto en el que se ubica el embudo de paso pegado bar Lobishome, lo que impedirá acceder hacia y desde Mantelas. Luego, del 27 de julio al 10 de agosto las obras se trasladarán al tramo siguiente desde Mantelas. Finalmente, del día 10 de agosto al 17, se cerrará la Baixada A Salgueira entre el cruce con Mantelas y la Rúa do Carballo.

La Baixada A Salgueira es una de las principales entradas y salidas del barrio hacia el centro de la ciudad. Aunque la Concejalía de Tráfico no ha informado de cambios de tráfico o desvíos recomendados, todo apunta a que la rúa do Carballo (donde se sitúa el colegio San José de Cluny) se convertirá durante el próximo mes en la principal escapatoria para que los vecinos puedan llegar hacia Emilia Pardo Bazán y salir hacia Gran Vía en dirección a plaza de España.