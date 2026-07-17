La tradición canta y baila en Porta do Sol

El escaparate de las agrupaciones, colectivos y entidades que mantienen viva la actividad cultural de la ciudad regresó este viernes a Porta do Sol y prolongará durante todo el fin de semana esta celebración colectiva de la tradición. La Festa da Cultura celebra su decimosexta edición extendiendo a tres sus jornadas y reuniendo a 400 participantes de 23 grupos.

Esta cita de reivindicación de la tradición y de reconocimiento al trabajo de los colectivos locales en la dinamización de la vida social y la difusión de la cultura arrancó en la tarde de este viernes —a las 19 horas, como el resto de días— con las actuaciones de las agrupaciones Tarambainas, Rueiro, Froles Novas, Corisco, Os Ventos de Comesaña, Sárdoma, Son das Ferriñas, Xestas, Valladares y Alalá.

Vigo. Festival folclórico en la Puerta del Sol / Jose Lores

En esta jornada inaugural se rindió homenaje al presidente del Centro Cultural e Recreativo de Cabral, Eduardo Comesaña; a la concelleira de Turismo, María Lago Barreiro; y al director de la asociación folclórica tradicional Os Ventos de Comesaña, Rogelio Filguera Querol, que lleva 40 años enseñando danza.

La novedad de esta edición fue la celebración de la «Foliada da Cultura», una oportunidad para que aquellos que no integran agrupaciones pudieran subirse también al escenario de Porta do Sol a bailar y participar de esta celebración.

Programación

El sábado será el turno de Matamá, Queixumes, Pardavila, Freixo, Cabral Becerreira, Traspés, Monteira y la Banda de Gaitas Coribantes, que ofrecerán cuatro horas de fiesta.

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Y el domingo cerrarán la programación Beade, Andarela, Bembrive, O Fiadeiro y Coruxo. La idea es acabar a las 21 horas, justo antes del partido de la final del Mundial de fútbol.