Tesoros de papel en la Alameda

Hay libros que no esperan en los escaparates de las novedades, sino en cajas, estanterías y mesas donde el tiempo ha dejado su huella. La Feria del Libro Antiguo vuelve a convertir la Praza de Compostela en un territorio de búsqueda, hallazgos y pequeñas sorpresas editoriales. Hasta el 2 de agosto, once librerías invitan a recorrer décadas —e incluso siglos— de literatura, cómic, arte e historia a través de ejemplares difíciles de encontrar.

Entre miles de volúmenes con décadas, e incluso siglos, Francisco, de la librería Fiandón, de A Coruña, lo tiene claro: «Calquera libro é un tesouro». Esa idea se materializa en una feria donde conviven primeras ediciones, colecciones completas, publicaciones descatalogadas y piezas singulares con un valor que va mucho más allá de sus páginas.

Librerías de distintos puntos de España regresan un año más a Vigo para sacar a la luz sus fondos más especiales. Hay quien puede pensar que esta feria está pensada solo para amantes de los clásicos, pero basta con recorrer las casetas para comprobar que la oferta va mucho más allá: novela, ensayo, cómic, arte, historia, revistas, documentos y libros de ocasión. «La feria también es para gente que tenga curiosidad», afirma Sergio, de la librería Maxtor, de Valladolid.

Algunas de las joyas a la venta en la feria. / C. C.

En su caseta, además de libros con más de un siglo de antigüedad, también se ofrecen facsímiles, reproducciones de obras originales que permiten acceder a textos que, de otro modo, serían muy difíciles de localizar. «Supone tener un tratado que sería complicado encontrar y conocer», explica, además, a un precio más asequible.

Entre las reliquias que pueden encontrarse estos días figuran piezas como «2 viaxes», de Xaquín Marín y Raimundo Patiño, considerada la primera edición del primer cómic publicado en gallego en 1974, o una edición francesa de «Gastón», de Franquin, que Santi y Berta, de A Gata Tola, destacan entre sus fondos. A ellas se suman las obras completas de Lorca y Rosalía de Castro, o una primera edición de los tomos de «Geografía del Reino de España», con grabados, fotografías de época y planos, disponibles en la caseta de Fiandón.

Son solo algunos ejemplos de las piezas que esconden las estanterías de la feria, donde cada librería ofrece una mirada distinta al mundo del libro antiguo. Más allá de los ejemplares más buscados, los visitantes pueden encontrar auténticas sorpresas en función de sus intereses: desde obras literarias hasta documentos históricos, cómics, libros de arte o piezas de coleccionismo.

La variedad hace imposible recoger en una sola lista todo lo que se puede encontrar en la feria. Más que una simple muestra de libros antiguos, la cita funciona como un pequeño mapa de piezas singulares. En medio de esa diversidad destacan casetas como A Gata Tola, especializada en cómic; Fiandón, con una amplia presencia de obra en gallego y primeras ediciones firmadas; Libros Quique, con fondos históricos y de época; o Lorca Libros, con una notable selección de libros de arte.

La feria podría parecer anclada en el pasado en un momento en el que el libro ha perdido parte del protagonismo de otras épocas. Sin embargo, cada edición demuestra que los libros antiguos todavía tienen mucho que contar. La diversidad de sus casetas convierte la Praza de Compostela en un lugar donde conviven literatura, cómic, arte e historia, y donde el valor de un ejemplar no siempre está en su precio, sino en la vida que arrastra.

Lejos de ser una simple exposición, la Feria del Libro Antiguo se convierte en un punto de encuentro entre pasado y presente. Entre cómics, obras de arte, documentos históricos y clásicos de la literatura, las once casetas demuestran que todavía hay historias esperando a ser descubiertas. «As feiras de segunda man son marabillosas», resume Francisco.

Por eso, la feria vuelve a deslumbrar un año más: porque los libros con historia conservan intacta su capacidad de sorprender.