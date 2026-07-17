El Sergas adjudica el proyecto de la unidad de reproducción asistida del Meixoeiro un año después
No ofrece un plazo para su estreno, pero promete la mayor agilidad posible
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) acaba de adjudicar la redacción del proyecto de la nueva unidad de reproducción asistida en el Hospital Meixoeiro. Lo hace casi un año después de sacarlo a licitación por primera vez. Aún es largo el camino hasta poder estrenar el necesario espacio y la Administración no ofrece un plazo concreto para ello, aunque promete «la mayor agilidad posible».
La demanda y actividad de reproducción asistida no ha dejado de crecer en los últimos años. La Xunta elaboró un plan de 2024 a 2028 para incrementar sus prestaciones, que incluía dotación de más recursos técnicos y humanos —aún no se han incorporado los embriólogos ni el psicólogo anunciados para este año—. En el Chuvi, además, hace tiempo que sus instalaciones adolecen de problemas de espacio en el Centro Integral de Salud Taboada Leal.
El Sergas prometió su traslado al Meixoeiro en 2023, pero no licitó la redacción del proyecto hasta agosto del año pasado. El concurso quedó desierto en septiembre y no volvió a sacarlo hasta el 30 de diciembre, por 19.000 euros más (hasta los 257.468 euros). A este sí se presentaron dos empresas —aunque se excluyó una—, pero ha tardado en resolverse más de seis meses. Se ha adjudicado a Iglesias y Veiga arquitectos por 195.005 euros.
Disponen de tres meses y medio para redactarlo. «El siguiente paso será la tramitación administrativa necesaria para la licitación y posterior ejecución de las obras. En estos momentos no es posible concretar un calendario, ya que los plazos dependerán del desarrollo de los procedimientos administrativos. El objetivo es avanzar con la mayor agilidad posible en todas las fases del proyecto», señalan desde el Área Sanitaria de Vigo.
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