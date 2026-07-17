Cultura
Los romanos vuelven a la finca Mirambel
La Villa Romana de Toralla estrena una nueva edición de sus visitas teatralizadas
La Villa Romana de Toralla regresó ayer a la vida con las recreaciones históricas que se celebran cada verano.
Este verano se celebrarán doce de estas representaciones culturales, en seis días. Los siguientes pases serán los jueves 23 y 30 de julio y 6, 13 y 20 de agosto. El primero es a las 20.00 horas y, el siguiente, una hora después.
Son visitas gratuitas y no es necesario solicitar reserva previa para disfrutar de la recreación de diferentes momentos de la vida en la villa romana.
Figurantes caracterizados con indumentaria de la época acompañan a los visitantes a lo largo de la finca Mirambel para explicar los diferentes momentos que vivió este asentamiento y las diferentes clases sociales que en él convivieron. Recrean también distintas escenas de la vida de aquella época, como combates, bailes típicos, bodas u oficios, entre otros.
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